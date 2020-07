Dosud byly obě balkánské země v takzvané zelené kategorii s nízkým rizikem nákazy, za poslední týden tam ale výrazně přibylo lidí nakažených koronavirem.

"V Srbsku a v Černé Hoře došlo za poslední týden k vysokému nárůstu počtu nakažených, který nyní činí více než 50 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Na seznamu červených zemí v rámci EU zůstává i nadále jen Švédsko. Ostatní evropské státy patří do skupiny zemí s nízkým stupněm rizika.

Jasně stanovené důvody

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová ČTK řekla, že občané Srbska a Černé Hory mohou od příštího týdne do České republiky přicestovat jen z jasně vyjmenovaných důvodů, tedy například kvůli práci, rodině, ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých mimořádných situacích.

Také po návratu ze Švédska je třeba podrobit se testu na covid, nebo jít na dva týdny do karantény, týká se to Čechů i cizinců. Švédové ale mohou do Česka na rozdíl od Srbů a Černohorců přijíždět bez udání důvodu, tedy i jako turisté.

Takzvaný semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka, začala česká vláda uplatňovat v polovině června. Parametry a kritéria vycházejí z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi.