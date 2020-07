Podle něj je opatření pro cestovní kanceláře překvapivé a zbrklé, protože Černá Hora patří k bezpečným zemím. Spolu s Černou Horou bylo na seznam rizikových zemí přesunuto i Srbsko, to však podle Papeže nepatří během léta k tolik vyhledávaným zemím.

Ministerstvo zdravotnictví přesunulo Srbsko a Černou Horu mezi státy s vysokým rizikem nákazy koronavirem v pátek. Češi musí od pondělí 13. července po návratu z obou zemí absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v těchto státech.

Negativní překvapující zpráva

"Je to pro nás velmi negativní a překvapující zpráva. Černou Horu pokládáme za jednu z nejbezpečnějších zemí v celé Evropě," uvedl Papež. Situaci přirovnal ke kroku Slovinska, které v minulém týdnu zařadilo Českou republiku mezi rizikové země, přičemž ale stát dostatečně nezohlednil reálnou situaci v celé zemi. "Je to zbrklé," podotkl. Stoupající čísla nákazy v Černé Hoře jsou podle něj výsledkem zhoršující se situace pouze v malé části země.

Papež také upozornil, že CK se dlouho snažily vzhledem ke stoupající oblibě země o zařazení Černé Hory na seznam bezpečných zemí, což se stalo až na konci června.

Černá Hora je podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové u klientů stále více oblíbená, protože není ještě tak známá a "okoukaná".

Jednou z cestovních kanceláří, která nabízí zájezdy do Černé Hory, je CK Travel Family. Firma v tomto týdnu vyslala do země 57 turistů. Jednatel CK Ivan Lackovič na konci června uvítal zařazení Černé Hory na seznam bezpečných zemí.

Už tehdy se však podle něj projevilo, že velká část klientů nechtěla čekat a zvolila raději jinou destinaci. To se týkalo zejména leteckých zájezdů, do země se zatím jezdí pouze auty nebo autobusy. České opatření tak nyní opět může oslabit zájem turistů o cesty do této země.

Na seznamu rizikových zemí je nově i Srbsko, to však tolik turistů a cestovních kanceláří neovlivní. "Do Srbska turisté jezdí spíše na jaře nebo na podzim," dodal Papež.

Stát sestavuje pro cesty do zahraničí tzv. semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka. Parametry a kritéria vycházejí z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Ze zemí EU je mezi rizikovými zeměmi pouze Švédsko.