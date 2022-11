První z nich je nejrozšířenější, tvoří více než dvě třetiny respondentů. Jsou to lidé, kteří v konfliktu přejí vítězství Ukrajině. Nesouhlasí s tím, aby přišla o své území, podporují pomoc ukrajinským uprchlíkům, nevěří ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a nechtějí dělat vůči Rusku ústupky výměnou za levnější energie. Tyto názory zastávají častěji mladší lidé, ženy, lidé s vysokoškolským nebo naopak pouze základním vzděláním a obyvatelé bohatších regionů.

Hledání alternativ

Ke druhému typu patří ti, kteří straní Rusku. Informace o válce hledají především v alternativních internetových zdrojích. Do této skupiny patří především starší muži, voliči SPD a KSČM, lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a obyvatelé chudších krajů.

Zbylá skupina respondentů lavíruje mezi těmito dvěma polohami. Česko by podle nich mělo sice dál Ukrajině pomáhat, ale nikoli vojensky, přičemž pomoc uprchlíků by se měla omezit. Ukrajina by se podle jejich soudu měla ve prospěch míru vzdát alespoň Krymu. Takové názory zastávají nejčastěji voliči ANO a ČSSD.

Nečekané paradoxy

Anketa přinesla i několik paradoxních zjištění. Například desetina těch, kteří za hlavního viníka války považují Severoatlantickoualianci, zároveň říká, že NATO je pro Česko největší zárukou bezpečnosti. Podobně překvapivý je fakt, že pouze dvě třetiny respondentů, podle kterých válku zavinila Ukrajina, přejí vítězství v konfliktu Rusku. A tři čtvrtiny z těch, kteří si myslí, že česká média nadržují Ukrajině, tuto zaujatost vítají.

Postoj člověka k válce se promítá i do toho, s kým souzní. Čtenáři rozhodli, že z vybraných politiků sek válce vyjadřuje nejlépe premiér Petr Fiala, který nadchl více než dvě pětinyz nich. Naopak jeho předchůdce Andrej Babiš pohořel, za nejlepší označilo jeho výroky k válce méně než dvě procenta dotázaných. Babiš nepřesvědčil dokonce ani většinu příznivců hnutí ANO.

