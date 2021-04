Penzisté v České republice pobírají průměrný starobní důchod 15 320 korun čistého měsíčně. Po lednové valorizaci jim částka jednorázově narostla o více než osm set korun.

Zároveň se ale ještě více prohloubily rozdíly mezi jednotlivými kouty republiky i mezi muži a ženami. Dámy dostávají o téměř tři tisíce korun nižší průměrné důchody. Za rok se tento rozdíl zvětšil o další dvě stokoruny.

Ženy rudé, muži modří

Mapa České republiky s průměrnými penzemi žen zůstává ve všech okresech v červených barvách. Tedy dámy ve všech regionech berou nižší než průměrný důchod.

U mužů je mapa naopak kompletně zbarvena do modra, tedy ve všech okresech mají pánové starobní penzi vyšší, než kolik činí celorepublikový průměr bez ohledu na pohlaví.

Změna se nestihne

Interpretovat se tento fakt dá ze dvou úhlů pohledu: buď se prohloubila nerovnost, nebo se naopak posílila takzvaná zásluhovost. „Výše ženských důchodů je v průměru nižší než výše těch u mužů. Vyplývá z nerovnosti u mezd, která se přenáší do důchodů,“ konstatuje Český statistický úřad v publikaci Senioři v České republice.

Podobně to vidí i Komise pro spravedlivé důchody při ministerstvu práce. „Ženy jsou trestány za výchovu dětí hned dvakrát . Jednou nižší mzdou, podruhé nižším důchodem,“ tvrdí ve svých závěrech.

Resort proto připravil návrh změny důchodového systému, podle kterého by hlavní pečující rodič, tedy ve většině případů žena, měl dostat k penzi pět set korun měsíčně za každé vychované dítě. Matky tří dětí by si tak polepšily o patnáct set měsíčně.

Jenže zákon zatím neprojednala ani vláda. Pravděpodobně se tak nedostane do parlamentu včas na to, aby ho poslanci schválili do konce volebního období. A padne tak pod stůl.

Extrémní Karviná

Nejvyšší penze v současnosti dostávají muži v okresech, kde žije hodně bývalých horníků, a v hlavním městě.

V Karviné pobírají muži 18 382 korun čistého. Naopak tamním ženám chodí nejnižší důchody (12 892 korun), což je dáno i tím, že řada z nich zůstávala i za minulého režimu v domácnosti.

Průměrné důchody v okresech 2021.Zdroj: Deník Data