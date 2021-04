A to na základě pravidelně aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví o plánovaných dodávkách vakcín.

Z nich vyplývá, že do začátku prázdnin by do země mohlo dorazit přes devět milionů vakcín.

Do konce června by tak mohli být naočkováni či alespoň „rozočkováni“ všichni zájemci ve věku nad čtyřicet let a zřejmě i podstatná část třicátníků. To vše za předpokladu, že o vakcínu projeví zájem sedmdesát procent Čechů a že dodávky přislíbených dávek i očkování samotné nebudou v následujících měsících drhnout.

Aktuálně se komplikují dodávky vakcíny společnosti Johnson & Johnson. Ta včera oznámila, že kvůli vyšetřování vzácných případů krevních sraženin odkládá distribuci látky v Evropě. Do konce června přitom mělo do České republiky dorazit téměř 900 tisíc jejích dávek.

Co se týče samotného očkování, příslovečnou pomocnou ruku nabízejí praktičtí lékaři. Jejich zástupci tvrdí, že jsou schopni denně naočkovat 50 tisíc lidí.

„Jedná se tedy o milion očkovaných měsíčně,“ uvedl včera předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Ještě optimističtější je místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha, který nárazovou kapacitu ordinací odhaduje na dvojnásobek.

Do pondělního večera dostalo alespoň první dávku vakcíny proti covidu již 1,4 milionu lidí. Polovina z nich už byla naočkována kompletně, tedy i druhou dávkou.

Nicméně třeba u zmíněných praktiků nadále čeká na první injekci 145 tisíc chronicky nemocných a 229 tisíc lidí nad sedmdesát let.