Replika vyhořelého kostela v třineckých Gutech se už staví přímo na místě

Stavba dřevěných konstrukcí repliky vyhořelého kostela v Třinci-Gutech začala. Obvodové stěny by měly být z připravených kmenů hotovy za několik týdnů, poté se tesaři pustí do šindelové střechy. ČTK to řekl vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek.

Stavba repliky kostela v Gutech - V Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku začala 10. července 2020.

Jako první začali na místě úmyslně založeného požáru pracovat koncem května kameníci. Pokládali nové či opravovali původní kamenné základy. Jejich práci částečně zpozdilo deštivé počasí, proto i stavba dřevěných konstrukcí začala tuto středu s menším zpožděním. "Na konečný termín dokončení celé stavby to ale nebude mít vliv," řekl Kotásek. Pacienti s koronavirem zahltili nemocnici v Havířově, pomoci má i Frýdek-Místek Přečíst článek › Nyní se z Hošťálkové, kde stavba provizorně vznikla v areálu tesařské firmy, postupně převáží jednotlivé části obvodové dřevěné konstrukce. "Dělá se roubení stěn. To, co se přiveze, se postupně na místě montuje. Tyto práce potrvají několik týdnů. Stavba poměrně rychle poroste. Pak začnou náročnější práce. Například položení šindelové krytiny," doplnil Kotásek. Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl. Hrubá stavba nového kostela vyjde na 20 milionů korun, dalších šest až sedm milionů bude stát vybavení a technické zajištění. Kostel bude hotov do května příštího roku, první bohoslužba by se tam měla konat 23. května. Na tento termín je naplánované vysvěcení kostela. PODÍVEJTE SE: Na ubytovně v Ostravě-Zábřehu se střílelo, střelce odvezla sanitka Přečíst článek ›

Autor: ČTK