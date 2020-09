Dříve či později se základem většiny domů a domácností v Česku po rozbití současných plynových kotlů stanou kotle kondenzační. Při výběru nového se kromě účinnosti soustřeďte na jeho výkonový rozsah.

Pokud budete měnit starý kotel za nový, pravděpodobně budete muset nově vyvložkovat komín. Stejně tak musíte vyřešit odvod kondenzátu do odpadního potrubí. Toho nevzniká málo. Teoreticky by spálením jednoho metru krychlového plynu mělo vzniknout 1,6 l kondenzátu. Aby se zabránilo nadměrné koncentraci kondenzátu a zpětnému toku do spalovacího prostoru, měl by plyn i kondenzát proudit dolů, odborníci rovněž radí připojovat sifon i ze strany kanalizace.