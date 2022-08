Honda Civic Type-R sice není autem pro každého a jeho prodejní čísla nedosahují závratných objemů. Nicméně, pro automobilový svět je to poměrně důležitý model. Už po několik generací totiž naznačuje, jaké míry sportovnosti lze dosáhnout tovární úpravou klasického rodinného vozu, aniž by ten přišel o klasické silniční registrační značky.

Jasným měřítkem jsou obvykle rekordní časy, které tento vůz zajíždí na klasických závodních okruzích, včetně legendární severní smyčky Nürburgringu.

Už pár dní je známo, jak tento vůz vypadá. Od klasického hybridního rodinného provedení Civicu se odlišuje třeba díky štěrbině v kapotě, podstatně většímu otvoru pro vstup vzduchu ve spodní části předního nárazníku i širokému difuzoru vzadu. Od minulé generace je také změněna trojice výfukových koncovek.

Snímky vozu i s jeho detaily přinášíme ve fotogalerii.

Uvnitř jsou samozřejmě sportovní sedačky a volant. Pravověrné milovníky sportovního svezení nepochybně potěší přítomnost tří pedálů, což logicky značí přítomnost manuální převodovky.

Evropa dostane (asi) to samé

Jen klasická páka ruční brzdy chybí. Tu však již neměla ani právě končící generace.

Honda odtajnila evropskou verzi nového Civicu. Je výkonný a úsporný

Zatím se ovšem nevědělo, jaký výkonový potenciál se bude skrývat v motoru. Tím je opět klasický zážehový dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec se zdvihovým objemem válců dva litry, jehož točivý moment opět poputuje jen a pouze na přední kola.

Minulá verze skýtala výkon 320 koní a nejvyšší točivý moment 400 Nm. Nyní by to, jak alespoň naznačují údaje z uniklé japonské brožury mělo být o deset koní a 20 Newtonmetrů více. To samozřejmě nepochybně zajistí lepší hodnoty ve zrychlení 0-100 kilometrů v hodině.

Jde sice jen o japonskou verzi, avšak je docela dost pravděpodobné, že tyto údaje budou platit také pro evropské zákazníky. U té minulé se totiž asijská a evropská varianta po stránce výkonu nelišily.