Slovensko míří do nejistoty. A to v úplně nejhorší době

Tím spíš, že výsledek je předem dán. Nejspíše pozdě v noci nebo nad ránem po smršti bahnometů, koalice zůstane celá.

Otázka po důvěře je však případná. Stejně jako Babiš v době covidu tápe Fiala v energetické krizi. Oba mají polehčující okolnost. Potýkali se a potýkají s něčím, co si nikdo nedovedl představit. Jako když do denní rutiny kosmické posádky vtrhne Vetřelec. Jenže neměli by praví mužové v těžkých časech růst, místo aby fňukali?

Nedůvěra vládě, mezi lidmi i v sebe samé

Doufejme, že Fiala má plán a opravdu „zvažuje všechny kroky“. Zatím to tak nevypadá. On a jeho teď superdůležitý ministr Síkela nedokážou s lidmi mluvit, rozptýlit obavy a dát jim naději. Ve sněmovně důvěru dostanou, aby ji však získali zpět od občanů, musí zabojovat víc.