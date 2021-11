Není žádným objevem českých zpravodajců, že každá krize je vítanou nabídkou pro dezinformační scénu a jedince, kteří s pomocí nespokojených občanů chtějí nabourat demokratický systém. Ve zprávě Bezpečnostní informační služby je ovšem v rámci tohoto sdělení zajímavé především to, že v Česku se to anti-covid hnutí v loňském roce příliš nedařilo. Veřejnost sice různým fámám a fabulacím naslouchala víc, ale její nespokojenost se nepřetavila v protirežimní aktivity. Svůj názor vyjádřila o rok později tím nejdemokratičtějším způsobem, totiž hlasováním ve volbách.

V daném kontextu je pro Česko asi výhodou, že lidé tu mají na každou věc deset různých názorů, což se týká politiků, právníků i lékařů. Díky tomu se ani antivaxeři nedokázali spojit a táhnout za jeden hloupý protiočkovací provaz. Bohužel tato mince má i druhou stranu. Ministerstvo zdravotnictví není už rok a půl schopno dělat to, co mu doporučuje Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES. Vláda klopýtá za virem a výsledkem je katastrofální situace, v níž jsme se teď ocitli. Přesto nerozumím tomu, co řekla předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová serveru Seznam Zprávy: „Myslím, že v tuto chvíli je záměr vlády udělat všechno pro to, aby nám předala zemi, co se týče covidové situace, v co nejhorším stavu.“ Souhlasím s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO), že toto vyjádření je hodně za hranou.

Politická zbabělost, neumětelství, neznalost, neschopnost poučit se z chyb, to vše lze Babišově vládě s klidem přičíst. Ale záměr zahltit nemocnice a vršit mrtvé? To mi zavání záměrnou a cílenou dezinformací. Uvidíme, v jaké kondici bude země pár měsíců poté, co ji převezme pětikoalice.