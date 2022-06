Pohled na cenovky v obchodech, na takzvané totemy čerpacích stanic či do vyúčtování za energie je v poslední době jen pro velmi otrlé lidi. Tři desítky let neviděná inflace žene ceny prakticky všeho do obrovských výšin. Čím déle bude zdražování trvat, tím závažnější problémy to způsobí. Už nyní jsou ohrožené stovky tisíc rodin.