Není proto divu, že ve sněmovně jde občas naproti opozici a její člen, místopředseda dolní komory Tomáš Hanzel ve čtvrtek přednesl nejbojovnější prokarvinský a protivládní projev.

O svou budoucnost hraje i pravicová opozice. Každý den sice ohlašuje, s kým se právě předvolebně spojila, ale k uším občanů to nedoléhá. Většinou vůbec nerozlišují, jaký dres obléká Vít Rakušan, Marian Jurečka či Petr Fiala. Markétu Pekarovou Adamovou si vybaví, protože je žena, ale TOP 09 pro ně napořád bude Miroslav Kalousek. A o to právě jde.

Nelze tvrdit, že by se poslanci středopravých stran nesnažili a nepředkládali spoustu dobrých návrhů. Bez charismatického politika, který je schopen zformulovat jasný, rozumný a odvážný program pro období po pandemii, je však protibabišovský tábor ztracený. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se nebál říct naplno, co si myslí o Číně, suverenitě ČR, počítání grošů. Zaujal všechny, ale jen v souvislosti s Tchaj-wanem. To je málo.

Kde jsou vůdci, kteří dokážou sdělit národu, že je nutné přijmout bolestivou penzijní reformu, brutálně rušit desítky daňových výjimek, změnit nefunkční služební zákon, ale také překlopit státní správu do digitálního věku, odbourat nesmyslné administrativní překážky, zmodernizovat školství, zjednodušit stavební předpisy a naplno otevřít dveře umělé inteligenci a chytrým zeleným řešením?

Nevidím je. Některé exekutivní kroky nemohou být populární, ale musejí se udělat. Jak je možné, že se páteřní D1 opravuje několik let a další dálniční úseky nejsme schopni vybudovat? Od toho je vládní většina ANO, ČSSD a KSČM, aby to zařídila. Když na to nemá, měla by jít od válu.

Jenže kdo se do toho pustí po ní, v době hospodářského poklesu, rostoucí nezaměstnanosti a všeobecného zdražování? Nehledě na sluncem zalitou zemi, je nejvyšší čas myslet na horší časy a vybrat chytlavého lídra. Opozice to nedělá, což mě vede k závěru, že je smířena s dalšími čtyřmi roky pro Andreje Babiše. Nebo snad čeká, až se toho přece jen ujme Mikuláš Minář a jeho Milion chvilek pro demokracii?