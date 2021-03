Premiér Andrej Babiš se podle informací Deníku chystá na dubnovou vládní rošádu. Ze Strakovy akademie by měli být vykázáni ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (za ANO) i šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Averzí k nim se Babiš nijak netají. Hematolog Blatný prý neřídí resort dostatečně rázně a nevybírá si k ruce správné lidi. A tak mu do týmu nasadil epidemiologa Petra Smejkala a hygieničku Pavlu Svrčinovou.

Pravý důvod se ale jmenuje Sputnik V a ivermektin. K oběma preparátům je Blatný velmi zdrženlivý, zatímco Babiš chce do ČR vozit všechno, co má jakoukoli naději na rychlejší krocení pandemie, byť by to bylo neprověřené nebo neschválené, nedej bože ruské. V pozadí je i brněnské soupeření mezi FN Brno, odkud je Blatný, a sv. Annou, kde působí primář Rezek, propagátor ivermektinu.