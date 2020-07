Derby a staré dobré časy

Jak by to z pohledu (pražského) fotbalového fanouška bylo krásné, kdyby se o mistrovském titulu rozhodovalo v posledním mači sezony. V derby nesmiřitelných rivalů, v bitvě s kořeny v 19. století. Symbolika takového duelu je jasná: pražská „S“ by dokázala, že české kopané zkrátka a dobře dominují.

Foto: Deník