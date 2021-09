Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Nic většího než Ekonomické fórum Polsko ani střední Evropa za celý rok nezažijí. Tisíce politiků, podnikatelů, analytiků a novinářů se už téměř třicet let sjíždělo do východopolské Krynice. V tomto roce došlo ke změně a Ekonomické fórum se po třech desítkách let přesunulo na západ – do podkrkonošského Karpacze. Mentálně však zůstalo daleko na východě.