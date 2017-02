Zeliáda nezklamala. Zaujaly netradiční škvarky i desítky marmelád

Víceměřice - Jubilejní desátou Zeliádu prožili v sobotu ve Víceměřicích. Akce, na níž prim zdaleka nehraje jen zelí, přilákala řadu lidí včetně těch, kteří se nebojí trochu experimentovat. Kromě desítek vzorků nakládaných okurek či právě zelí tak lidé mohli ochutnat kompoty, marmelády i zeleninové přílohy k jídlům.

Akce však není jen o pochlubení svými výtvory a ochutnávání. Její součástí je už tradičně hodnocení. Pokrmy rozdělené do šesti kategorií tak mohli lidé jako ve škole očíslovat známkami 1-5. Výrobce toho nejlépe ohodnoceného se pak mohl těšit na výhru.



"Letos je zde o něco méně vzorků, sto devatenáct. Loňský rok byl ale v tomhle směru rekordní," uvedl pro Deník organizátor akce a předseda místních zahrádkářů Petr Buriánek. Na jeho události nechyběla kromě ochutnávání ani hudba či tombola.



Ještě než se dostalo na ni, měli však návštěvníci co dělat. Pokud se totiž rozhodli hodnotit pokrmy a tedy je i ochutnávat, museli se doslova prokousat celou kategorií. A to nebylo nic jednoduchého: jen vzorků nakládaných okurek se sešlo na tři desítky.



Zaujaly však také rarity. Třeba ořechové škvarky, rybí karbanátky nebo ostružinová marmeláda. Nechyběla ani domácí hořčice a různé typy čalamád. Hodně lidí se pak zastavovalo také u kompotů, kde hrály prim třešně a dýně. "Stihla jsem snad všechny ročníky této akce. Je pěkně udělaná. Nejvíc mě pak zatím zaujaly asi marmelády," uvedla Marie Novotná, která se stala jedním z mnoha hodnotitelů.

Výsledky Zeliády

Zelí

1.Gaťařík Zdeněk - Němčice

2.Foltýnová Miroslava - Němčice

3.Kňap Pavel - Tištín

Okurky

1. Horáková Jarmila - Víceměřice

2.Štéblová Jana - Víceměřice

3.Ševčíková Jarmila - Víceměřice

Přílohy

1. Sedláčová Eva - Tištín - paprikový salát s hřibky

2. Ševčíková Jarmila - Víceměřice - česnek s podravkou

3.Mlčochová Vlasta - Olšany - papriková hořčice

Marmelády

1.Mlčochová Vlasta - Olšany - meruňková marmeláda

2.Foltýnová Miroslava - Němčice - jahodový džem

3.Štéblová Jana - jahodová marmeláda

Kompoty

1.Buriánek Petr - Víceměřice - třešně s meduňkou

2.Novotná Pavla - Víceměřice - ostružiny

3. Horáková Jarmila -Víceměřice - dýňový kompot

Ostatní

1.Hartelová Marie - Víceměřice - ořechové škvarky

3.Horáková Jarmila - Víceměřice - pampeliškový med

3.Novotná Blanka - Víceměřice - bezinkový med