Zastupitelé dali zelenou stavbě workoutových hřišť

Další dvě workoutová hřiště vzniknou v Prostějově. Tak rozhodli na svém pondělním jednání prostějovští zastupitelé. Ti dali na prosby sportovců a předběžně rozhodli, že nová hřiště vzniknou nedaleko hvězdárny a také ve Vrahovicích.

Přestože však bylo rozhodnutí téměř jednotné, někteří zastupitelé měli přesto otázky. "Zajímalo by mě, jak moc je nynější hřiště využívané. Zjišťoval to někdo? Nesrocují se tam podivné existence?" tázal se třeba Petr Kousal.



K místu jednoho z chystaných hřišť měl naopak výhradu František Švec, zastupitel a zároveň středoškolský učitel. "Mělo by se při stavbě hřiště myslet také na toalety. Třeba využívat ty ve hvězdárně, nespoléhat se na mobilní," připomněl již dříve propíranou absenci veřejných toalet Švec. Ale neuspěl, příslib od nikoho nedostal. Naopak Petru Kousalovi se dostalo ujištění: další hřiště, které by celkem mohly stát hodně přes sto tisíc nebudou zbytečnou investicí. "Hřiště jsou hodně využívaná a to organizovanými sportovci i laiky. Chodí sem stovky, tisíce lidé a do večera je zde plno," prohlásila náměstkyně primátorky pro oblast sportu Ivana Hemerková.





Neopomněla ani na duchovního otce prvního hřiště v Prostějově Dalibora Nenála. Právě on loni s velkou slávou cvičiště v Kostelecké ulici otevíral, při prvním výročí pak také hrál svou roli v organizaci oslav. "Byli jsme domluvení s panem Nenálem, že pokud budou hřiště navštěvovaná, necháme postavit další. Umístění u hvězdárny pak není náhodné, v dosahu jsou hned tři sídliště," poznamenala Hemerková. Nakonec tento podnět rady získal širokou podporu a po krátké diskuzi zastupitelé budoucí stavbu schválili.