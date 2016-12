Zákaz nezdravých jídel ve školních bufetech? Jedni tleskají, jiní kroutí hlavou

Prostějov – Rozporuplné reakce přináší vyhláška, která už od začátku roku 2017 zasáhne do sortimentu školních bufetů. Nejinak je tomu i na Prostějovsku.

Školní bufet. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Část lidí se proti předpisu, po němž z pultů tohoto typu prodejen zmizí nejen limonády a chipsy, bouří, jiní se naopak radují. Mezi ně patří třeba rodiče.

„Jsem upřímně ráda, že ze škol tyto produkty zmizely, protože to řeším taky jako matka," uvedla třeba Eva Bašková.

Sama je také pedagožkou, záležitost tak vnímá hned ze dvou úhlů pohledu.

„Ještě než se tato problematika začala veřejně omýlat, tak mě to hodně trápilo. Jako učitelka jsem často s dětmi mluvila o tom, že je lepší svačinka než chipsy. Ovšem informovanost musí být zejména v rodině," zdůrazňuje žena.

Souhlasí s ní také další z rodičů, Jan Bednář. „Za mě je to jedině dobře. Aspoň děcka nebudou jíst ve škole hranolky a párky v rohlíku," vyjádřil se.

Určitou představu o potravinách, které by měly z pultů školních kiosků příští rok zmizet, přináší web www.zdravidoskol.cz.

Podle příspěvku zde by si nově žáci nemohli koupit kávu, kofeinové nápoje s výjimkou čaje, nápoje s umělými sladidly, sušenky a různé další sladkosti.

Postihnout by však mohla dle stanovených norem přeslazená nebo přesolená jídla. Tedy i například některé druhy pečiva.

"Vzájemně si odporující informace"

Zdravější strava a horší přístupnost nezdravého jídla je také podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy cílem. Stejně tak i zlepšení zdraví dětí.

„Škola jako instituce je spoluzodpovědná za formování správných zdravotních návyků a zdravého životního stylu. Je proto nežádoucí, aby přímo ve školách vznikaly situace, kdy jsou žáci vystaveni vzájemně si odporujícím informacím – na jedné straně se v hodinách výchovy ke zdraví dozvídají o správné výživě a pitném režimu, na druhé straně jsou jim nabízeny nezdravé produkty," uvedla na dotaz Deníku Kancelář ministryně školství.

Jak pak připomíná pedagožka Martina Greplová, děti se během výuky skutečně o zdravém životním stylu dovídají.

„O zákazu prodeje nezdravých jídel se mluvilo už v době, kdy jsem byla ještě na základní škole. Od té doby uplynulo téměř 12 let. Jediný, kdo může děti vyvarovat nemocem kořenícím často z nezdravých jídel, jsou jedině dospělí," řekla učitelka ze základní školy Deníku.

Vyhlášku však nezatracuje. „Myslím, že je to způsob, kdy se dá alespoň v malé míře zabránit dětské obezitě," dodala.

Otevřou dva bufety, pro mladší a starší

Zcela proti omezování sortimentu školních bufetů je naopak Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Podle jeho slov ničemu moc neprospěje a doufá ve změnění vyhlášky.

„Je nepromyšlená. Věřím, že někdo odpovědný bude mít záblesk zdravého rozumu a pomůže s novelizací," uvedl ředitel.

Přidal také důvody, proč s novinkou, která by měla plně platit od začátku ledna, nesouhlasí.

„Kvůli striktním hodnotám obsahu soli a výživových hodnot dojde k takovému omezení, že dojde k vytlačení bufetů ze škol," vyjádřil se.

Gymnázium pak do budoucna i v návaznosti na vyhlášku chystá bufety dva. Reaguje tak na skutečnost, že žáci do patnácti let si sice nebudou moct ve škole nově koupit bagetu, párek v rohlíku nebo sladkosti, ale jejich starších spolužáků se zákaz netýká.

„Budeme tak brzy mít jednu prodejnu pro žáky nižšího gymnázia, jednu pak pro studenty. Bufety budou oddělené. Máme ale velký problém ve vybrání toho, co vlastně mladším žákům ve škole prodávat," uvedl ředitel školy, v jejímž blízkém okolí se nachází prodejny, kde naopak tyto potraviny k mání jsou. Včetně hranolků a dalšího rychlého občerstvení.