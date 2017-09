Zájemců je moc, místa málo, zní z domovů důchodců.

Nelehké čas trvají pro lidi, kteří by rádi do domova pro seniory. Nebo naopak lidi, jenž by sem chtěli umístit své příbuzné. Jak totiž zní ze všech stran, místa není nazbyt.

Domov důchodců v Nerudově ulici v ProstějověFoto: DENÍK/Archiv

Přestože třeba podle ředitele domova pro seniory v prostějovské Nerudově ulici není situace tak špatná jako jinde. "V Prostějově máme dohromady větší kapacitu než ve dvojnásobné Olomouci," upozornil ředitel domova Zdeněk Libíček.



I v Prostějově však platí čekací doby. V žádném případě, ať je na tom člověk sebehůř, nemůže on nebo příbuzní čekat na okamžité umístění do takového sociálního zařízení. "Máme pořadníky, podle kterých vybíráme klienty. Záleží třeba na zdravotním stavu nebo stupni soběstačnosti. Takže čekací doby jsou různé, od několika týdnů po měsíce," poznamenal Libíček. Situace se pak příliš neliší ani jinde. Třeba v nedalekém Centru sociálních služeb. To na rozdíl od domova v Nerudově ulici má specializovaná zařízení i pro lidi s psychickými problémy, vesměs je taktéž určené pro klienty v horším zdravotním stavu.



"Máme pořadníky, bereme podle naléhavosti. Stav je prakticky stále zaplněný, není možné přijímat na místě," sdělila ředitelka Centra, Miluše Lišková. Zatímco Zdeněk Libíček nehodnotí situaci jako špatnou ani jako ideální, z pohledu Miluše Liškové je tomu jinak. "Kapacita dostatečná není, populace stárne a s tím roste na podobná zařízení tlak. Navíc u nás se počet lůžek může i snížit, normy totiž vyžadují vyšší standard služeb, tedy maximálně dvoulůžkové pokoje. My však máme i větší, s více lůžky," uvedla Lišková s tím, že v budoucnu by mělo míst přibýt.



"Trvale máme převis poptávky nad nabídkou. Je ale také otázka, zda chceme poskytovat sociální službu nebo být velkokapacitním zařízením, která známe ze socialistických a dnes už doufám přežitých trendů, jež vedly zejména k dehonestaci a odcizení pomoci seniorům," vyjádřil se pak k problému také ředitel konické Charity Marek Navrátil. Ta provozuje hned několik podobných zařízení na Konicku. "Hodně seniorům pomáhá terénní sociální služba. Kvalitní služba pečovatelská ve spolupráci s rodinnými příslušníky seniorům pomáhají zůstat ve vlastní domácnosti co nejdéle, až do výrazného poklesu tzv. sebeobslužnosti." říká zároveň. Problém přitom připouští i Zdeněk Libíček, byť zatím ne nijak veliký. "Situace není výborná, nepřijímáme a ani nemůžeme přijmout všechny zájemce," uzavírá Libíček.

Autor: Michal Sobecký