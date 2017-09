Z výpadovek dostane přednost Plumlovská, magistrát řeší i rondel "u Milosrdných"

Není to tak dlouho, co olomoucké hejtmanství oznámilo záměr rekonstruovat všechny hlavní tahy v Prostějově. Tedy například ulice Olomoucká, Vrahovická, Brněnská či Plumlovská. Vypadalo to tak, že se město změní v jedno velké staveniště. A řidičům nastanou krušné časy. Nyní je ale vše jinak. Jak totiž magistrát informoval, do země se na výpadovkách z Prostějova jen tak kopat nezačne.

Důvodem je souběh staveb, zdaleka ne jen těch na silnicích. "V Plumlovské ulici by se mělo měnit potrubí. My tak zatím můžeme počítat jen s rekonstrukcí od Hané k rondelu," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Třeba o Plumlovské ulici už se mluví delší dobu. Jedna z nejrušnějších ulic ve městě má zatím opravený povrch právě jen v blízkosti Hané. Jinde, částečně díky množství dopravy včetně kamionů, částečně díky pracím na inženýrských sítích, je povrch výrazně hrbolatý. Lidé využívající Plumlovskou ulici poukazují však také na nedostatek parkovacích míst.



Zatímco se však věci v Plumlovské ulici začnou hýbat, jinde si obyvatelé města i řidiči ještě počkají. "Na Brněnskou a Kosteleckou ulici jsou hotové projekty. Harmonogram počítá s úpravami od příštího roku, první na řadě by měla být Vrahovická ulice," řekl Zdeněk Fišer. Také Vrahovická ulice je delší dobu pod drobnohledem místních. Ti si stěžují třeba na chybějící cyklostezku směrem do centra města. Krajnici přitom využívají denně stovky cyklistů. ČTĚTE TAKÉ: Policisté se stěhují! Z Vrahovic se vrací na nádraží Další rondel? Kromě výpadovek se však jak řidiči, tak cyklisté mohou začít připravovat i na další novinku: rondel u Milosrdných. zatím však není jasné, kdy by měl začít vznikat. "Příští rok by to určitě nebylo. Nejprve bude třeba udělat studii technické proveditelnosti, záměr navíc musí posoudit památkáři. Zatím tato stavba není v plánu na konkrétní rok," sdělil náměstek.



Stavba může opět rozvířit debatu na téma rondely v Prostějově. Nyní jich ve městě jsou dvě desítky, tedy zhruba tolik, co dohromady ve všech zbylých okresních městech kraje. Část řidičů na tyto stavby nadává s tím, že jízda na nich je nebezpečnější a dopravě nijak nepomáhají. Jiní však mají opačný názor. "Vůbec jsem nevěděla, že by u Milosrdných, na křižovatce Vápenice a Olomoucké ulice měl vzniknout kruhový objezd. Ale vítám to. Myslím si, že přispěje plynulosti dopravy. Navíc v době, kdy nefungují semafory, musí řidiči vjet nebezpečně hluboko do křižovatky. To by odpadlo," poznamenala prostějovská řidička Eva Vorrethová. ČTĚTE TAKÉ: Bronz pro Vrbátky! Obec uspěla v soutěži Vesnice roku ČTĚTE TAKÉ: Rozhlednu zase brzy otevřeme, uklidňují starostové turisty

