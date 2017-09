Wolker dostane v Prostějově novou sochu. Bude sedět na náměstí

Už v listopadu bude mít slavný prostějovský rodák v Prostějově novou sochu. Básník Jiří Wolker však nebude mít ve městě jen tuto připomínku.

Jiří WolkerFoto: Archiv města Prostějova

Jak prozradila primátorka Prostějova Alena Rašková, sochař Miloš Karásek, turista v Prostějově by měl mít nově dílo básníka Wolkera doslova na dosah.

"Prostějovem by vedlo něco jako cestička Wolkerovým dílem. Rozhodně by dílo patřilo k raritám," řekla primátorka.



Samotný sochař si pochvaluje, že Jiří Wolker často psal o konkrétních, hmatatelných věcech, které by tak mohly být zvěčněné jako součást staveb nebo dlažby v centru města.

Předně by však už v listopadu mohla vzniknout nová Wolkerova socha.

"Na základě všech fotografií jsme udělali rekonstrukci tváře a pomocí velkého 3 D skeneru v Bratislavě pak vytvoříme model. Výsledná socha bude z bronzu," uvedl k dílu jeho budoucí autor, Karásek. Jak dále prozradil, nejde zrovna o malý úkol.

"Pracuje na něm kromě mě dalších dvaadvacet lidí," uvedl.

Pohled upřený na rodný dům

Socha by měla v budoucnu sedět na lavičce na náměstí TGM. Pohled by podle nynějších plánů měla mít upřený na svůj rodný dům.

Ten je osazený pamětní deskou, po Wolkerovi je pak pojmenovaná také jedna z důležitých dopravních tepen či gymnázium.

Básník má v muzeu také věnovanou expozici. Prezenci básníka v muzeu ale sochař nemálo kritizuje.

"Je to jako kdybyste si dali oblek Hugo Boss, ale trenky vzadu podělané. Zkrátka katastrofa, hanba města to je," nešetřil muzeum Karásek.