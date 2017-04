Vzácný, empatický, vzdělaný. Lidé vzpomínají na Václava Koláře

S váženým občanem města se ve čtvrtek budou lidé loučit v Prostějově. Kostel Povýšení svatého kříže se totiž stane místem vzpomínek bývalého ředitele reálného gymnázia, doktora Václava Koláře. Prostějova zemřel v sobotu ve věku sedmdesáti let.

Václav KolářFoto: Archiv

Na Václava Koláře vzpomínají mnozí. A vesměs s láskou.

„Dlouhou dobu jsme spolu strávili, je to pro mě hodně blízký člověk. Hodně si vážím jeho práce, spolupráce s ním pak byla krásná,“ uvedl třeba Rostislav Halaš, Kolářův nástupce ve funkci ředitele RG a ZŠ města Prostějova.



Vzpomněl zároveň i na jeho vlastnosti.

„Byl posilou pro Prostějov. Cením si třeba jeho filosofického nadhledu. Dokázal i problémy zlehčit a vypořádat se s nimi s nadhledem,“ řekl třeba Halaš, jeden z řečníků na čtvrtečním pohřbu.

Věci řešil s noblesou

Podobně mluví také zastupitel Aleš Matyášek. Zesnulý Václav Kolář totiž nebyl aktivní pouze v pedagogickou činnosti, ale také v politice – jednalo se o dlouholetého zastupitele Prostějova.

„Byl a pro mě stále je to vzácný a skvělý člověk, který věci řešil s noblesou. Uměl ale i bouchnout do stolu a postavit se něčemu. Měl jsem velké štěstí, že jsem s ním mohl strávit tolik času,“ říká k odchodu Koláře Aleš Matyášek.



Na svého bývalého ředitele, který v čele školy skončil v roce 2010 odchodem do důchodu, vzpomínají i na webových stránkách reálného gymnázia, kde současný ředitel školy vyzdvihuje míru tolerance, empatie i znalosti muže, jenž působil na škole šestnáct let.

Poslední rozloučení s Václavem Kolářem je naplánované na čtvrtečních patnáct hodin do kostela Povýšená svatého kříže. Následovat bude kremace tohoto význačného obyvatele města.