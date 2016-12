Vpřed! Na sto běžců se v silvestrovském parku rvalo o ceny

Prostějov – Ani mráz s mlhou v sobotu neodradily desítky sportovců a jejich rodin od účasti na silvestrovském běhu. I tentokrát se na již tradiční akci sešla pestrá směsice lidí: od rodičů s malými dětmi přes sportující mládež až po běžce, pro které závodění není ničím novým.

Podobně rozmanité pak byly i ceny. Děti běžely o sladkost, dospělí o láhev vína a pětistovku.

„Je dnes horší počasí než loni, účast ale není špatná," pochvaloval si pořadatel závodu, Dušan Vystavěl ze Sportovního klubu Prostějov.

Připomněl také, že se jedná o devětatřicátý ročník. Tipnul si však, že rekord u mužů na trati o délce pět a půl kilometru (16 minut a dvanáct vteřin) zůstane nepřekonaný. „Tehdy to byl velmi pěkný výkon," řekl k výsledku Petra Hynka z roku 1998.

Postupně se děti a dospělí utkali ve třinácti kategoriích. Zlatým hřebem se stal závěrečný běh, při kterém vyrazilo pětadvacet mužů-závodníků. Byl mezi nimi i Alexandr Skribuckij.

„Beru to spíš jako silvestrovskou srandu. A cíl? Doběhnout. Na vítězství jsou tady jiní," řekl ke své účasti.

Ve vítězství si nevěřil ani jednadvacetiletý Dominik Voráč. Právě tento člen místního maratonského klubu však závod s dramatickým finišem ovládl.

„Vůbec jsem to neočekával," řekl bezprostředně po závodě. „Rozhodl zhruba čtvrtý kilometr, kdy se ukázalo, že nejlepší z mých soupeřů možná neudrží tempo," prozradil pak dále k závodu, kterého se účastnil už coby žák.

Tehdy však ne vždy úspěšně. „Je to pro mě zadostiučinění. Vzpomínám si totiž na situaci pár let zpět, kdy jsem si myslel, že se běhá jen po okruhu kolem hvězdárny. Museli mě vracet na trať, byl to trochu trapas," zavzpomínal závodník, který je zároveň pracovníkem Prostějovského deníku, na své dřívější zážitky. Ten letošní nakonec odnesl namrzlým obočím a vlasy.