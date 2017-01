Vleky v provozu, sníh máme, lákají do ski areálů Hanáky

Střední Morava – Po středě si vlekaři mnou ruce. Střední Moravu, včetně Prostějovska, zasáhlo husté sněžení, které tak provozovatelům ski areálů udělalo radost. K teplotám pod nulou se totiž konečně přidal i přírodní sníh.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Třeba v Kladkách se tak lyžaři setkají s kompletním servisem.

„Areál celý funguje – tedy všechny tři vleky, lyžařská škola i půjčovna. Ta však jede nepřetržitě jen o víkendu, přes týden je lepší si dopředu zavolat," prozradil provozovatel Jiří Křeček.

Kladky, přestože v necelých šesti stech metrech nad mořem, nyní nabízí na sjezdovkách 40 centimetrů sněhu.

To Rusava nedaleko Kroměříže je na tom o něco hůře.

„V provozu máme zatím je jeden vlek v délce čtyři sta metrů, nestihli jsme nasněžit. Výška pokrývky je asi třicet centimetrů, chybí ale přírodní sníh," prozradil Vladimír Kadličík ze ski areálu Rusava.

Podle svých slov však je v plánu dosněžení. „Příští týden už by mělo být v provozu vše," uvedl.

Jak provozovatelé areálů, tak lyžaři se navíc mohou těšit na povedený víkend. Alespoň z hlediska počasí.

„Vše bude nachystané tak, aby o víkendu nebyly fronty. Hlásí nám navíc mráz," řekl spokojeně Jiří křeček.

Data Českého hydrometeorolo­gického úřadu pak jeho slova potvrzují.

Podle aktuální předpovědi by až do neděle neměly teploty přesáhnout nulu.

Na druhou stranu, husté sněžení meteorologové nepředpokládají.

AKTUÁLNĚ ZE SKI AREÁLŮ

Hlubočky (31 km od Prostějova) – areál v provozu, 50 – 70 centimetrů sněhu, provoz 9–21.00

Kladky (33 km od Prostějova) – areál v provozu, 40 centimetrů sněhu, provoz 9–16.00, informace o večerním lyžování na webu

Stupava (49 km)- částečný provoz, 40 – 60 centimetrů sněhu, provoz 8.30–20.30

Rusava (51 km) – částečný provoz, 30 centimetrů sněhu, provoz 9–20.00 (ÚT-ČT), v PÁ a SO do 21.00, v NE do 18.00