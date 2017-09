Proklínaná vlečka ve Vrahovické zmizí. Nikdo ale neví kdy

Nadávky jsou už dlouhá léta slyšet z nejednoho auta, jehož řidič projíždí Vrahovickou ulicí. Kromě železničního přejezdu, přes který jezdí vlaky z Nezamyslic a Olomouce totiž rušnou třídu protíná také nepoužívaná vlečka a spolu s ní také díry mezi asfaltem a kolejnicí.

"Kdy konečně s tímto problémem někdo něco udělá? Je to zbytečná vlečka, která akorát lidem ničí auta," řekl pro Deník řidič Vlastimil Kadlec. A není sám. Lidé si na vlečku stěžují i při pravidelných setkáních s politiky. Odpovědí se však mnohdy nedočkávají nebo jen stručných. "Mluvila jsem s majitelem asi před rokem, prý čekal na vyjádření příslušných úřadů. Nevím tedy, co a kdy s vlečkou bude," říká nyní pro Deník primátorka Alena Rašková.



O trápení řidičů samozřejmě ví i místní Osadní výbor.

"Osadní výbor Vrahovice přes MMP žádal tuto společnost o opravu , resp.odstranění vlečky, jejíž současný stav je kritický - nelze ji téměř nikde projet bez rizika poškození disků či náprav u automobilů, o hluku a následných rozjezdů produkujících další exhalace výfukových plynů nemluvě. Podle informací k dnešnímu dni majitel doposud nepožádal stavební úřad MMP o vyjádření a o následné povolení Drážní úřad," uvedl jeho předseda Jiří Rozehnal.

"Započetí prací na odstranění vlečky je tedy jen a pouze na jejím majiteli a jeho svědomí vůči obyvatelům Vrahovic, ale i ostatním řidičům," připomněl.





Deník v minulosti také oslovil Správu železničních dopravních cest, která však poukázala na to, že vlečka je ve vlastnictví firmy Annah a silnice, kterou protíná, je zase krajská. Právě ze slévárny Annah naposledy zazněly optimistické prognózy, které hovořily o tom, že řidiči už na vlečce v zimě nadskakovat nebudou.

„Chceme vlečku odstranit a vnitřní část už je pryč. Cesta je krajská a s hejtmanstvím probíhala jednání. Nebudeme ale čekat na to, až kraj silnici zrekonstruuje: úpravy vlečky nás i teď každoročně něco stojí. Vypadá to tak, že by do zimy měla konečně zmizet," znělo poslední vyjádření vedoucí technické kanceláře Milan Sosík. Nynější už řidiče potěší méně.



"Termín odstranění zatím není, to, že vlečku chceme odstranit, ale stále platí. Kdy by to tak bylo, to nejsem schopný říct," uvádí nyní Sosík.

Zda se ale při blížící se zimě vůbec ještě letos práce stihnou, to není vůbec jisté. Zástupci firmy Annah už ale dříve potvrdili, že by vynětí kolejnic z poničené silnice chtěli provést ještě před chystanou kompletní rekonstrukcí Vrahovické ulice. U ní však zatím taktéž není jisté, kdy se jí řidiči dočkají.

Je tedy klidně možné, že vlečka bude jejich noční můrou ne další týdny, ale i roky.