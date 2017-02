Vepřové hody provoněly Vrchoslavice

Vrchoslavice – Zabijačková polévka, škvarky, jitrnice nebo tlačenka, tak to všechno bylo v sobotu k mání ve Vrchoslavicích na Prostějovsku, konaly se tady totiž již tradiční vepřové hody. Pořádali je místní hasiči.



„To už je letos čtvrtý ročník a zájem lidí o tuto akci roste,“ chlubil se starosta vrchoslavických hasičů František Škrabal.



To potvrdil i jeden z návštěvníků Petr Vymětal: „Já jsem tady už druhým rokem a mají tady úplně všechno.“



Vůně ze zabijačkových pochoutek se linula kolem celého kostela a lidé si mohli kromě výrobků koupit i čerstvé maso. Řezník v tradičním řeznickém úboru navíc nakupujícím radil, jaké maso je k čemu dobré. K mání byli i tradiční koláčky a na zahřátí třeba slivovice.



„Všechno je tady čerstvé, jsou tu krásné ženy. Ta zabíjačka je celkově krásný svátek a ty speciality si musí dát určitě všichni rádi,“ tvrdil Petr Vymětal, který si zrovna domů odnášel „zabijačkový“ nákup.



Široký sortiment specialit pak zdůraznil i František Škrabal: „Máme tu nejrůznější vepřové speciality, a to jitrnice, zapečené tlačenky, vařené maso, škvarky. Řezník nám to dělá přímo tady na místě, takže je všechno naprosto čerstvé.“



To potvrdil i opodál stojící řezník: „Děláme to z vepřových půlek a pracujeme na tom už od pátku.“



Těm, kterým byla venku zima, se pak mohli jít ohřát do hospody, kde byly vepřové speciality taky k mání.