Zamilovaná Leona Machálková či hokejista Zaťovič. Jaká byla první láska?

Oslavíte dnešní svátek zamilovaných? Deník se zeptal osobností našeho kraje, zda si ještě vzpomínají na svou první lásku a jestli vůbec Valentýna slaví. Jak odpověděla Leona Machálková, Richard Benýšek nebo třeba Jana Doleželová?

Martin Zaťovič, hokejový reprezentant a přerovský odchovanec

Na první velkou lásku si samozřejmě vzpomínám, ale to jsou docela osobní věci (směje se). No, nic z toho nebylo. Na první pusu si taky pamatuji, ale nebyl to žádný zázrak (směje se).

S manželkou Valentýna úplně nějak neprožíváme, ale něco určitě proběhne. Zatím vlastně nemám ani nic nachystaného, vidíte to (usmívá se).

Jiří Tkadlčík, přerovský Strongman

Moje první velká láska proběhla asi v pěti letech. Jmenovala se Barunka a bydlela na zámku (směje se). První pusu si moc dobře nepamatuji, ale myslím, že to nebylo moc romantické, protože jsme se s klukama vsadili o Pokémony, kdo dá pusu Renatě vedle z baráku. To mi bylo kolem šesti let. Vyhrál jsem a pusu jí dal (směje se).

Svatého Valentýna jinak moc neslavíme. My naši lásku s přítelkyní slavíme celý rok. Letos si samozřejmě po tréninku uděláme nějakou hezkou večeři a procházku.

Tomáš Kajnar, hendikepovaný cyklista a paralympionik ze Zlatých Hor

První láska? Jasně, kamarádka a první pusa na pionýrském táboře. Valentýn… Tak se jmenoval můj děda. Svátek svatého Valentýna určitě slavím, ale moc toho neplánuji. Je to další důvod, jak někomu, koho mám rád, vyjádřit city, které stejně dávám najevo po celý zbytek roku. Přidám k tomu kytici třinácti červených keňských růží a samozřejmě takovou tu pohodičku.

Ondřej Polák, člen skupiny O a Radeček ze Šumperku

Se svou první láskou jsem se setkal v dětské léčebně. Zde také padla první pusa. Trvala asi jen půl vteřiny, ale dodnes na ten okamžik nezapomenu. Byl to jeden z mých nejerotičtějších zážitků. Snažím se na svátek svatého Valentýna nezapomenout, překvapení chystám pro svou partnerku i letos, ale nemohu prozradit co. Odebíráme Šumperský a jesenický deník a nechci, aby se žena o tom v novinách dočetla. Bylo by po překvapení.

Jana Doleželová, vítězka Miss ČR 2004 z Uničova

Mládí jsem trávila v Uničově a v Olomouci, takže moje první lásky se odehrály tam. Vzpomínám na tu dobu ráda.

Valentýna slavit budu, ale raději mám 1. máj. V tu dobu už je rozkvetlá příroda a všechno na člověka působí romantičtěji.

Richard Benýšek, olomoucký podnikatel a provozovatel Běleckého Mlýna

Vzpomínám, bylo to v první třídě. Dostal jsem tehdy i první pusu, kdy jsme hráli hru vadí-nevadí.

Pokud se jedná o Valentýn, tak ten slavíme. Už jsme si hezký Valentýn udělali o víkendu.

Leona Machálková, zpěvačka, rodačka z Přerova a absolventka UPOL

Moje první velká láska v mých 16 letech byl Honza z Chropyně. Byl velmi oblíbený pro svou přátelskou povahu a byla s ním legrace. Moje první pusa byla sladká, vím, že jsem při těch prvních pusách vždy zrudla, jako kdybych dostala horečku…

Svatého Valentýna moc neslavím, ale rozhodně si ho připomínám a pamatuji na dárečky třeba i pro své kamarádky.

Jindřich Štreit, fotograf a pedagog ze Sovince

Na první velkou lásku se samozřejmě nedá zapomenout, ale ty vzpomínky už nejsou tak silné.

Valentýn je svátek, který se kolem mě spíše jen tak mihne. Vnímám jej hlavně jako importovaný svátek z Ameriky a z anglosaských zemí.

Yui Kyotani, primabalerína Moravského divadla Olomouc

První velkou lásku jsem prožila, když mi bylo 17 let. Byla jsem na škole v Německu a on také studoval balet.

Valentýna slavím a vždy připravím nějaké malé překvapeni, sladkost, nebo nějakou pozornost. Jen můj protějšek má raději české svátky lásky.

Filip Novák, fotbalový reprezentant z Přerova působící v klubu FC Midtjylland

Moje první velká láska byla moje přítelkyně. Potkali jsme se na střední škole a jsme spolu skoro 7 let. První pusu jsem ji dal na její narozeninové oslavě.

Svátek svatého Valentýna moc neslavíme, ale určíte nějakou hezkou kytku neodmítne.

Libor Jiroušek, mistr světa v parašutismu z Prostějova

Na svou první lásku vzpomínám docela často a musím říct, že má první pusa byla opravdu sladká.

Valentýna ale s přítelkyní neslavíme. Třeba dostane kytku den potom, ale samotného Valentýna moc neřeším.

