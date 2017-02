V Prostějově vyroste další venkovní posilovna i hřiště pro parkur

Prostějov, Bedihošť – Hřiště pro dosud stále méně tradiční sporty už nejsou jen doménou měst. Příkladem může být Bedihošť.

Zdejší zastupitelé nedávno schválili pořízení workoutového hřiště. To by se tak přidalo ke dvěma již stávajícím v Prostějově a v Držovicích.



Informaci přinesl web obce. „Myslím si, že by se mladí měli mít kde vybít. Hřiště bude další možností na trávení volného času a věřím, že bude hodně využívané,“ uvedl starosta obce Jiří Zips.

Nové hřiště by mělo vzniknout v sousedství již existujícího basketbalového. „Odsouhlasili jsme na něj zatím sto tisíc korun,“ dodal Zips.

Co s prostorem před reálkou? Chystá se veřejná debata

Workout u hvězdárny nebude

Společně s tímto hřištěm by na Prostějovsku měla vyrůst ještě další dvě: jedno určené opět workoutistům, další by mělo sloužit parkuristům. Obě se budou nacházet v Prostějově.

„Osadní výbor předběžně pro výstavbu hřiště ve Vrahovicích vybral lokalitu u školního hřiště v ulici J. Kohlera. Ke stavbě přistoupíme buď na podzim nebo na jaře příštího roku,“ prozradila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Původně pak mělo workoutové hřiště vzniknout také u hvězdárny. Jeho místo však zaujmou parkuristé.

„Tento typ hřiště ve městě dosud chyběl. Pro určitou věkovou kategorii by přitom mělo velké využití,“ řekla Ivana Hemerková.

O tom, kdy by měla začít stavba tohoto hřiště, případně jak by mohlo vypadat, se nezmínila.

Politička však mimoděk odkázala na prostějovský Team Arboria. Oddíl složený z mladých lidí, kteří se právě parkuru a freerunu věnují, je jedním z těch, co by hřiště využíval. Jedním z jeho členů je i Daniel Joch.



„Sám hodně sportuji a dostal jsem se i k parkuru. Je to dobrý krok ze strany města, přiměje lidi nesedět jen doma ale dělat taky něco pro jejich tělo. V Prostějově je navíc o tyto sporty velký zájem. Na škole ZŠ Melantrichova jsou tréninky a chodí sem obrovské množství mladých kluků,“ řekl Joch.

Lidé nejsou spokojení s úklidem sněhu. Situaci jsme zvládli, oponuje A.S.A.

Centrum pouličních sportů v Kostelecké



V Prostějově se postupně centrem pouličních sportů stala Kostelecké ulice. Zde se nachází jak rampy pro skateboardisty, tak dráha pro motokros a po loňském roce také workoutové hřiště. To prosadili samotní sportovci v čele s Daliborem Nenálem.

Také v případě obdobných sportovišť, která se teprve připravují, se pak počítá s tím, že se magistrát nechá při jejich stavbě inspirovat právě sportovci.