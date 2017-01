V Prostějově oslavili Vánoce. Ukrajinské

Prostějov – I v lednu lze prožít vánoční čas, navíc v Prostějově. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci multikulturního centra Mozaika. Proběhly zde totiž ukrajinské Vánoce, které přitom neocenili pouze tamní rodiny, které nyní žijí v Prostějově a okolí. Dorazili se podívat také mnozí jejich čeští sousedé. Ti se tak mohli dozvědět ledasco kolem tradic, které se na východ od nás dodržují.

V multikulturním centru Mozaika to v sobotu žilo. Slavili se zde totiž Vánoce na ukrajinský způsob. Foto: Deník/Michal Sobecký

„Jsem zde poprvé. Vypadá to, že ukrajinské Vánoce jsou docela podobné těm našim," řekla ke svým poznatkům Dana Luterová.

Ona a dalších více než padesát lidí, kteří si na oslavu udělali cestu, prožila Vánoce vskutku se vším všudy. Zněly ukrajinské koledy, o ty české se následně postaraly přítomné děti. Společnost se také dozvěděla mnohé o ukrajinských vánočních tradicích. Povídání Krystyny Stashko tak překvapilo třeba tím, že Vánoce trvají na Ukrajině více než týden, jsou plné koledování, náboženských tradic a jídla.

„Tradice se stále více prosazují. Lidé se vrací na Ukrajině ke svým kořenům," sdělila pak sama Krystyna Stashko po té, co s dvěma kolegyněmi například zazpívala ukrajinsky Tichou noc. Společně tak potěšily zaplněnou místnost Mozaiky, která však nebývá pravidlem. Předchozí dvoje slavení Vánoc se totiž zdaleka nesetkaly s takovým ohlasem. „Těší nás to. Zvolili jsme dobře termín, navíc si nás lidé začínají všímat. Dneska pak spolupracujeme s Centrem na podporu integrace cizincům, kterému za pomoc moc děkuji," uvedla ředitelka centra Jana Rozehnalová. Akci přitom nevnímala pouze jako oslavu, ale také coby zavzpomínání Ukrajinců na svou domovinu. „Vánoce tam jsou hodně o společnosti, o setkávání a návštěvách celých vesnic. To jim zde asi trochu chybí a i proto podle mě přišli," vyjádřila se.