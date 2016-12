V Prostějově ocenili tucet nejlepších policistů

Prostějov – Radost z dobře udělané práce, ale také potlesk a slova primátorky hájící práci policistů. To vše bylo možné v pátek vidět během více než půlhodinu trvajícího ceremoniálu, během kterého došlo v obřadní síni radnice na ocenění nejlepších policistů Prostějovska.

Jejich zásluhy spočívaly v mnohém. Jak ale zdůraznil ředitel prostějovské státní policie Miroslav Spurný, nešlo zdaleka jen o odsloužená léta. „Oceněni budou ti, kteří jsou ve své práci obzvlášť úspěšní a dělají mnoho nad své povinnosti," uvedl.

Během následné řeči vyzdvihl míru objasnění případů a vypíchl některé pozitivní fakta ze statistik. „Daří se nám objasnit šedesát tři procent trestných činů, ubývá také dopravních nehod," sdělil mimo jiné. Vyzdvihl také náročnost tohoto povolání.

„Lékaři léčí člověka, my celou společnost," zaznělo během proslovu, kterého se zúčastnila kromě oceněných policistů také primátorka Alena Rašková. I ona měla policistům co říct.

„Děkuji vám, že je Prostějov bezpečným místem. Že policisté nejen na místo činu dorazí, ale kriminalitu také vyřeší," uvedla primátorka. Kromě hezkých svátků či všeho nejlepšího do nového roku však policistům popřála i něco docela jiného.

„Přeji vám, aby právo stálo na vaší straně. A abyste zákonem byli chráněni vy, ne pachatelé trestné činnosti," řekla účastníkům.

Oceněných byl nakonec tucet. Pracovníci policie byli chváleni za příkladné plnění povinností, dobrou týmovou práci i charakter. Jiní pak za to, že pro ně pracovní doba nic neznamená a s chutí pracují i po jejím skončení. V řadě případů pak šlo o už zkušené policisty. Nemálo toho pak zažil třeba Kamil Jarušek, který také plaketu převzal.

„U policie jsem deset let. Nedá se říct, že by to byl vždycky můj cíl. Ke sboru jsem se přidal po té, co mě předchozí zaměstnání přestalo naplňovat," prozradil muž, příslušník němčické policie. Uvedl také, co je pro něj na práci nejkrásnější.

„Když se něco podaří. Třeba chvíle, kdy vracíte majiteli ukradený majetek. To má člověk hodně dobrý pocit," uvedl.

OCENĚNÍ POLICISTÉ:

Pavel Opravil – Prostějov 1

Aleš Chytil – Prostějov 1

Luděk Pana – Prostějov 2

Miroslav Beneš – Konice

Kamil Jarušek – Němčice nad Hanou

Zdeněk Neubauer – Plumlov

Michael Vafek – dopravní inspektorát

Petr Vláčilík – oddělení obecné kriminality

Ivo Grydil – oddělení hospodářské kriminality

Jiří Grulich – nejlepší velitel

Eva Koupilová – nejlepší občanská pracovnice