V Ondraticích plánují změny, pocítí je i cestující

Ondratice - V obci sousedící s Brodkem u Prostějova a vojenským prostorem, v Ondraticích, plánují nejednu úpravu. Ještě tento rok chce totiž její vedení opravit náves. Vše ale záleží na tom, jak se podaří získat dotaci.

OndraticeFoto: Pavel Nikodým

"Teď se řeší dotace, aktuální tak věc je. Hodně záleží právě na získání finanční podpory," uvedl starosta Ondratic Ladislav Černý. Necelých čtyři sta obyvatel obce by se tak mohlo už příští rok kochat novým vzhledem návsi, zkrátka by však nepřišli ani cestující. "Prioritně nám jde o opravu chodníků a točny pro autobus. Dostat by se mělo i na čekárnu, která je ještě z dob minulého režimu a už svým stavem nevyhovuje. V plánech pak nezapomínáme ani na zeleň," přiblížil starosta, čeho všeho by se mohla rekonstrukce návsi týkat.