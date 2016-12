V Mostkovicích plavala na Šděrý den mistryně světa, Majka z Gurunu i Šmoulové

Mostkovice – Přes sedmdesát otužilců nadšeně plavalo na Štědrý den pod hrází plumlovské přehrady v Mostkovicích. Do vody, která měla dva stupně Celsia, nakonec se svým tatínkem Jakubem vlezl i pětiletý Štěpánek Skřepský se Suchdola. „Já jsem se kdysi koupal na Štědrý den v Irsku, tam mělo moře jedenáct stupňů, to nebylo špatné," řekl Jakub Skřepský před tím, než se synem pokořili zdejší dvoustupňovou vodu

Recesistická společensko sportovní akce se v Mostkovicích konala už po třiatřicáté. „Chceme si tak zpříjemnit a zkrátit čas čekání na Štědrý večer," řekl za organizátory Michal Mucha z pořádajícího oddílu TJ Haná Prostějov. Letos tajně doufali, že počet přihlášených otužilců překročí magickou stovku, ale nestalose tak. „Je opravdu hodně nevlídno, fouká ledový vítr, který pocitovou teplotu ještě snižuje, proto je účast nižší," přemýšleli organizátoři.

Diváky přesto potěšili všichni broučci, mexikánec, Šmoulové, piráti i ostatní, kdo se do ledové vody ponořili a nadšeně v ní plavali, výskali a cákali. Ve stříbrném kostýmu mezi nimi byla i pohádková Majka z Gurunu. „Je to ušité z nějaké speciální izolační látky," řekla Věra Kubanová z Vlkoše, který si převlek vymyslela, a na akci přijela už po čtvrté. „S otužováním jsem začala asi před šesti lety, protože jsem zjistila, že mi studená voda dělá dobře. Dokonce mě ani nebolí klouby a lékař mi řekl, že pokud to tak je, ať svůj koníček dělám dál," řekla usměvavá žena.

Jedenadvacet let se otužování věnuje Dana Zbořilová z Prostějova, současná mistryně světa v zimním plavání. „Kdysi jsem plavala závodně, k otužování mě přivedli kamarádi. Poprvé jsem se do ledové vody ponořila na Punkvě, kde se plave na zahájení zimní sezóny, a už jsem u toho zůstala," řekla Dana Zbořilová. Titul mistryně světa v zimním plavání si přivezla letos z Ruska z Tiumenu. „Závodilo se tady v zamrzlé řece, do které organizátoři vysekali pětadvacetimetrový bazén. Voda měla kolem nuly a průběžně zase zamrzala," vzpomínala otužilkyně. „Tady v Mostkovicích je to taková příjemná recese, ale počasí není zrovna usměvavé. V Rusku svítilo sluníčko a nefoukalo, to má člověk hned jiný pocit, i když tam bylo mínus sedmnáct dvacet stupňů," doplnila Dana Zbořilová, která chce podle svých slov plavat tak dlouho, dokud to půjde.

Do Mostkovic si ten den přišel například zaplavat i nestor otužilců Bohumil Pácl, který se narodil v roce 1940.