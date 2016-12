V Kladkách zasněžují, počasí je ale na hraně

Kladky – Lyžaři na Prostějovsku mohou být o vánočních svátcích o něco veselejší. Lyžařský areál v Kladkách totiž bojuje s ne příliš zimním počasím úspěšně a o svátcích tak svůj areál pro návštěvníky otevře.

Lyžařský areál KladkyFoto: DENÍK/Hana Masaříková

V pondělí a úterý byl sice místní skiareál mimo provoz, nebylo to však kvůli sněhu.

„To bylo z důvodu malého zájmu lyžařů. V tom vánočním shonu si přišlo zalyžovat čtyři, pět lidí. Takže jsme si řekli, že pořádně zasněžíme a provoz zahájíme od čtvrtka, kdy má většina škol už prázdniny," sdělil předseda Sokola Kladky Jiří Křeček.

V Kladkách si tak dali dvoudenní pauzu, aby se připravili na příliv lyžařů o svátcích. Poté je však budoucnost nejistá.

„Máme okolo pěti centimetrů přírodního sněhu a 35 centimetrů umělého. Svátky by měly vyjít, ale bohužel mezi nimi už je počasí dost na hraně, takže uvidíme. Pokoušíme se zasněžit i velký vlek, ale zvažujeme, jestli neposílit vrstvu na pomě. Děláme pro to maximum, zasněžujeme jak se dá, ale je mlha a inverze, takže je to takové náročné," dodal Křeček.