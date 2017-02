U lázní vznikne nový autobusový terminál. Řidiči však kroutí hlavami

Prostějov – Na velké změny se mohou těšit Prostějované i návštěvníci města v autobusové dopravě.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Radní totiž posvětili vytvoření projektu, podle kterého by se měl proměnit prostor autobusových zastávek u lázní, zároveň pak také přilehlý park a napojení cyklostezky.

Záměr tak doplňuje už starší, podle kterého by mělo dojít k zastřešení zastávek na autobusovém nádraží a zároveň vzniku informačních terminálů.



Co konkrétně pak mohou lidé čekat na Floriánském náměstí za změny vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

„Dojde k rozšíření terminálu v Blahoslavově ulici, kde nově budou zastavovat jak příměstské linky, tak městská hromadná doprava. Vzniknou zde dvě nástupiště místo stávajícího jednoho,“ prozradil Fišer. Důvodem pro tuto změnu má být skutečnost, že se ulicí Hliníky špatně projíždí.

"To bude mazec"

To potvrzují i oslovení řidiči. Zároveň se však netají pochybnostmi o chytaných změnách.

„Vůbec si to neumím představit. každý autobus má tak dvanáct metrů na délku a v dopravní špičce budou mít problém se v místě naskládat. A to nemluvím o velkém množství lidí, které zde na autobusy čeká,“ uvedl jeden z řidičů autobusů Radovan Černý s kolem stojícími kolegy, souhlasně kývajícími hlavou.

Podobně vnímá novinku také další šofér, Petr Mikšovský.

"To bude mazec,“ byla jeho první reakce na informace o novém terminálu u lázní. Podle jeho slov o záměru slyšel v tu chvíli poprvé.

„Tohle musel vymyslet někdo od stolu. Nedovedu si představit, jak se lidi čekající na pouličku vejdou na stejné místo s těmi využívajícími příměstskou dopravu,“ poznamenal řidič.

Ještě dlouhá cesta

Jinak lidé reagovali na zprávy o zastřešení dalších zastávek na autobusovém nádraží a také na zprávy o informačních systémech.

"Určitě by to bylo dobré,“ uvedla žena čekající na autobus, své jméno však uvést odmítla. „Mít zde více informací? To by bylo fajn, za mě dobrá investice,“ souhlasila s ní pak Lenka Janurová.



Zatím však není jasné, kdy všechny magistrátem avizované novinky vzniknou. Přinejmenším pak k rekonstrukci lokality u lázní zbývá ještě dlouhá cesta.

„V půlce roku by měl být hotový projekt, pak následuje třeba soutěž na dodavatele stavby. Tento rok se na Floriánském náměstí ještě stavět nebude,“ uvedl Zdeněk Fišer.