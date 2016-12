Tudy ne. Kamiony v obcích kolem D 46 čekají zákazy

Brodek u Prostějova – Na lepší časy svítá obyvatelům Brodku u Prostějova a některých sousedních obcí. Alespoň v dopravě. Odbor dopravy totiž začal řešit žádost vedení městyse, aby Brodkem neprojížděla tranzitní doprava. Vozidla nad dvanáct tun by tak z průtahů obcí sousedících s dálnicí D 46 mohla již příští rok zmizet. „Máme už i souhlasné stanovisko republikové policie," potvrdila místostarostka Brodku Iva Pluhařová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Právě odpor prostějovského dopravního inspektorátu původně dopravnímu omezení bránil. Důvodem mělo být přesun kamionové dopravy do jiných obcí a jejich následné zahlcení nákladní.To už je však podle místostarostky minulostí. „Už je to nyní vyřízené. Na základě toho došlo k vydání opatření obecné povahy," řekla k novince v dopravě místostarostka. S případnými námitkami mohou zúčastněné strany přijít do půlky ledna. Iva Pluhařová však podle svých slov tyto komplikace nepředpokládá.

Posun v celé věci vnímají lidé spíše pozitivně. Kamiony jim nyní projíždějí přímo pod okny, průtah Brodkem vede totiž středem obce, která je tak zátěži z dopravy vystavená ještě více než například Dobrochov a Vranovice-Kelčice. „Strašně aut přijíždí hlavně směrem od Drysic. A lidi jezdí opravdu hrozně. Děti jsou tady při přecházení chudáci," stěžovala si třeba Michaela Pokorná. „Určitě je dobře, že se učiní dopravě přítrž. Množství kamionů bylo hrozné a pro chodce byla tato situace nebezpečná," řekl zase Pavel Vágner, který v Brodku donedávna pracovně působil.

Změny v silniční dopravě se však nedotknou pouze Brodku u Prostějova. Pokud úprava projde beze změn, velká část kamionů zmizí také Drysic či Dobrochova. Právě ve starostech okolních obcí našel ten brodecký při prosazování návrhu podporu.