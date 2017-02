Tři králové letos vybrali na Prostějovsku o 90 tisíc víc než loni

Prostějov – Bezmála devět set padesát tisíc korun vybrali letos Tři králové na Prostějovsku. Částka je tak o devadesát tisíc korun vyšší než loni, a to v ní nejsou ještě započítány dárcovské sms nebo dary poslané přímo na učet charity.

Tříkráloví koledníci v ProstějověFoto: DENÍK/Michal Sobecký

Peníze pak poslouží třeba k nákupu auta nebo opravě budovy, která patří charitě.

„Ta částka mě plní radostí a musím říct, že letos se navíc ukázalo, že nejde jen o peníze. Naši koledníci vyšli do ulic ve dvacetistupňovém mrazu. A i přes tu obrovskou zimu nám lidé otevřeli svá srdce a pomohli nám,“ usmíval se ředitel prostějovské charity František Hynek.



Letos také rostl počet koledníků. Celkově tak na Prostějovsku chodilo na dvě stě třicet pět skupinek. Tou nejúspěšnější pak byli Tři králové vedení Janou Rokytovou, kteří v Prostějově vybrali dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun.



„Letos bylo o tři nebo pět pokladniček víc. Jsem rád, že je zájem o to pomáhat. Na druhou stranu musím říct, že těch zhruba pět pokladniček navíc nám nemohlo udělat ten nárůst devadesáti tisíc korun. To je spíš o vůli lidí pomáhat,“ radoval se František Hynek.



Ředitel prostějovské charity taky neopomněl všem poděkovat: „Když udělá někdo, něco dobrého, tak se sluší poděkovat. Rád bych touto cestou poděkoval dárcům, koledníkům i vedoucím skupinek. Bez nich by to nešlo.“

Většina zůstane na Prostějovsku



Vybrané peníze se teď budou dělit. Charita Prostějov získá padesát osm procent z celkové částky.

Patnáct procent připadne projektům Arcidiecézní charity Olomouc, deset procent poputuje na humanitární pomoc organizovanou Charitou ČR v Praze.

Pět procent dostane krizový fond – pomoc Charitám v existenční nouzi a dvě procenta budou připravena na mimořádnou pomoc potřebným v České republice. Zbylých pět procent pak pokryje režii sbírky.



„Ta naše částka, tedy 58% z peněz, které se vybraly do kasiček, se ještě rozroste o peníze z sms, z darů přímo na účet a částku vybranou na koncertě,“ vysvětloval ředitel Charity Prostějov.

Nové auto



Prostějovská charita pak peníze plánuje rozdělit do tří částí.

„Té první říkáme pracovně přímá pomoc. Půjde zhruba o třicet až padesát tisíc korun, které budou sloužit lidem, kteří například vyhořeli nebo je vytopila voda a přišli tak o všechno,“ líčil František Hynek.

Již tradičně bude z vybraných peněz Charita Prostějov pořizovat auto.

„Celkově máme jedenáct aut. Jedno auto nám slouží zhruba dvanáct let, a to je na cestách každý den. Takže jejich stav není opravdu dobrý. Právě díky Tříkrálové sbírce se snažíme pravidelně obměňovat náš vozový park, tak abychom mohli, co nejlépe pomáhat lidem,“ řekl František Hynek.



Zbytek peněz by měl pak posloužit k opravě budovy na ulici Martinákova.

„Našim plánem je spravit budovu na Martinákové 9 podobně jako domov Daliborku. Na to by putovala ta třetí část vybraných peněz,“ dodal ředitel Charity Prostějov František Hynek.