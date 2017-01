Tři králové dostali na prostějovské radnici pochvalu

Prostějov – Ani na magistrát nezapomněli při koledování tři králové. V pátek ráno se zastavili za primátorkou Alenou Raškovou i dalšími politiky a pracovníky úřadu. Primátorka města trojici doprovázenou ředitelem prostějovské Charity Františkem Hynkem přijala ve své pracovně.

Sama přispěla, nezapomněla ale také poděkovat Charitě za práci.

„Děkuji mnohokrát za vaši práci, která byla dosud skvělá. Ať vám to do dalších let vydrží," řekla přítomným s úsměvem po té, co koledníci zahráli a zazpívali.

Podle vyjádření Františka Hynka se už z obcházení radnice i jiných institucí stala tradice. Při té příležitosti pak také připomněl, jak důležité je na podobné sbírky potřebným přispívat.

„Každá společnost najde člověka, který potřebuje pomoct. Ne všichni se máme dobře," uvedl.

Přispěl také několika čísly: do ulic v prostějovském děkanátu vyrazilo přes dvě stě dvacet kasiček, sbírka pak potrvá do patnáctého ledna. Loni se pak podařilo vybrat přes osm set tisíc korun.

Letos už však na sbírku stín vrhl pokus čtyř mladíků o napodobení charitní sbírky.

„Je to nečestné a nefér. Pokud jde kdokoli koledovat, není problém. Když se ale zaštítí charitou a přitom lidé přispívají na něj, není to dobře," shodli se František Hynek a koordinátor sbírky Vít Forbelský.

Prostějovští strážníci zadrželi falešné Tři krále