Tradice pokračuje. Studenti protančili velký večer pod dohledem mistra Šindlera

Prostějov – O tom, že se díky tanečním kurzům stávají z mladých dívek dámy a z kluků gentlemani, se mohli všichni přesvědčit v sobotních večerních hodinách v prostějovském KaS centru. Svůj velký večer tu měli studenti středních škol pod vedením Šárky Milarové a Jiřího Šindlera.

Ti se mohli v plné kráse pochlubit svými dovednostmi, které nabyli pilným trénováním v podvečerních hodinách v Domě služeb. Postupně tak před svými rodiči, příbuznými a přáteli zatančili klasiky jako valčík, polku, waltz, ale i čardáš nebo merengue.

„Máme tu třicet párů ze čtyř středních škol. Kromě samotné ukázky absolventů jsme letos například pozvali Národopisný soubor Mánes a je zde i ukázka latinskoamerických tanců. Nechybí samozřejmě ani tradiční taneční soutěž," shrnul program večera taneční mistr Jiří Šindler, jenž už přenechal kurzy Šárce Milarové.

Taneční škola v Prostějově se poslední roky musí prát s úbytkem účastníků v kurzech, což je následek toho, že se zde v posledních letech objevila konkurenční taneční škola.

Přesto jsou lidé, kteří nedají na taneční s prostějovskou taneční ikonou dopustit.

„Málokdo toho tady dělá tolik pro tanec jako pan Šindler. Navštěvuji taneční kurzy pro dospělé a nemohu si to vynachválit. Čas pro ně nehraje žádnou roli, cvičí s námi klidně i přesčas," řekla například Lenka Slupská.

A na taneční vzpomínají rádi i takzvaní gardisté, neboli početná skupina lidí, které dal dohromady zájem o tanec.

„Moji kamarádi tehdy chodili pít a mě to nebavilo. Tak jsem začal tancovat, poznal jsem úžasné lidi a u tance už zůstal," zavzpomínal Jiří Otava, který stál u zrodu gardistů v Prostějově. Dnes tato skupina čítá minimálně přes dvě stě členů.

„Tancoval jsem celých 8 let a vzpomínám na to rád. Musím říct, že mě samozřejmě nejdříve motivoval pohled na ty starší gardisty s odznáčky, ale poté se to změnilo a já se pak zajímal o tancování samotné," dodal další z party tanečníků Martin Labounek.