Studenti vybrali pro děti 429 tisíc korun

Prostějov – Z nenápadné akce až k jednomu z nejoblíbenějších zimních plesů na Prostějovsku. Tak by se dala popsat pětiletá cesta charitativního plesu Pomáháme tancem, který z největší části organizují Tomáš Lázna s Terezou Dokládalovou. Těm bylo v době konání prvního ročníku pouhých 16 a 19 let.

Pořadatelé plesů Pomáháme tancem Tomáš Lázna a Tereza Dokládalová.Foto: archiv Pomáháme tancem

Tak, jak dospívají oni, dospívá i jejich charitativní projekt. Také díky rekordní návštěvě na posledním ročníku v polovině letošního ledna se celková suma vybraná za šest ročníků vyšplhala na úctyhodných 429 tisíc korun. Letos shromáždili částku 115 tisíc. Peníze získali za vstupenky, z tomboly a díky prodeji odznaků s logem akce.

„Po prvním ročníku jsme doufali, že jednoho dne otevřeme ve Společenském domě v Prostějově alespoň jedno přísálí. Pak se to tak nějak začalo rozrůstat, ples byl čím dál větší a my jsme museli otevřít i druhé přísálí.

Ze začátku projektu jsme ani nečekali, že jednou přijde na náš ples okolo osmi stovek lidí," usmívá se nyní jednadvacetiletá Tereza Dokládalová.

Největší skok nastal mezi loňským a letošním šestým ročníkem. „Jsme moc rádi, ale nemyslím si, že by to bylo díky lepší propagaci. Spíš je to tak, že se z plesu stala už známá věc a tradice. Jelikož je asi dobrý, lidé si to mezi sebou řeknou a jdou tam," doplnil svou kolegyni Tomáš Lázna.

Jak tomu bývá, úspěchu předcházely i v tomto případě hodiny dřiny. Mladá dvojice organizátorů doplněna o své kamarády musela hlavně v pilotním ročníku čelit mnoha výzvám. „Největším problémem byl určitě nedostatek zkušeností.

Nevěděli jsme, co vše je potřeba zařídit, jak je to s Ochranným svazem autorským, neznali jsme zákony.

Problém pro nás představovala i tombola," přiznal Tomáš Lázna.

ŽÁDNÉ PROSTOJE

Charitativní akce však hned od počátku oslovila návštěvníky, přičemž nejdůležitějšími faktory úspěchu byly podle všeho entusiasmus, snaha a důkladnost pořadatelů. Ale také díra na trhu.

„My jsme přímo zbožňovali sezonu plesů, chodili jsme na ně často a říkali si, co se nám líbí a co bychom také chtěli na tom našem mít. A pak jsme si to udělali podle svých představ. Hlavně jsme se chtěli vyhnout hluchým místům, kdy se nic neděje a hudba má pauzu. Na maturitních plesech, kterých je v Prostějově asi nejvíc, se většina času stráví stužkováním. Když člověk přijde na tanec, tak si moc neužije," tvrdí pořadatelé, kteří se v tomto ohledu snaží vyjít návštěvníkům vstříc.

PRO POSTIŽENÉ DĚTI

Jejich zvykem je darovat výtěžek z plesu na dobročinné účely. V posledních letech putuje finanční obnos vždy na konto Speciální školy v Prostějově, která se stará o děti s kombinovanými vadami.

„Vždy se snažíme mít kontrolu nad tím, na jaké účely jsou peníze použity.

Jeden rok se za ně koupila pomůcka pro děti se zrakovým postižením, loni jsme se byli podívat, jak probíhá canisterapie," líčí Tomáš Lázna.

Tomáš Lázna a Tereza Dokládalová

Tomáš Lázna s Terezou Dokládalovou začali pořádat ples během studií na prostějovském Gymnáziu Jiřího Wolkera. Čtyřiadvacetiletý Lázna nyní dokončuje studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačníchtechno­logií VUT v Brně. V době působení na prostějovském gymnáziu se zajímal například i o světelné znečištění v Prostějově a svou středoškolskou odbornou prací právě na toto téma získal první místo v republice. Jednadvacetiletá Tereza Dokládalová žije v Kostelci na Hané, věnuje se zpěvu a hře na housle. Nyní studuje na Fakultě stavební VUT v Brně.