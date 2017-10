Studenti odvolili v předstihu i na dvou prostějovských školách

Volit už v patnácti? Ano, i to je v České republice možné. V úterý a ve středu to předvedli studenti a učni na třech stovkách škol, kteří se zúčastnili studentských voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Vyzkoušeli si tak, co čekat ve volební místnosti, jak mohou vybírat z jednotlivých stran a jak vypadají kandidátky.

Nakonec se ke konáním voleb přihlásily i dvě školy v Prostějově - Cyrilometodějské gymnázium a Obchodní akademie. Tyto školy už v minulosti studentské volby zažily, mnozí studenti tak nevolili poprvé. Ukázalo se navíc, že zájem o volby není úplně malý. "Přišlo přes šedesát procent možných voličů. Nejmenší zájem měli pochopitelně v oktávě, kde už vzhledem k věku můžou volit v běžných volbách," uvedl student Adam Hradil, který zasedl ve volební komisi. ČTĚTE TAKÉ: Středoškoláci v kraji volili: 1. Piráti, 2. Babiš, 3. Okamura ČTĚTE TAKÉ: Exstarostu Určic vyšetřuje policie. Kvůli ilegální skládce

"Sám jsem ale odhlasoval. To, že sedím i v komisi beru tak, že pomáhám dobré věci," řekl dále student. Hlavní část hlasování probíhala 3. října, o den později už bylo možné jen o velké přestávce po čtvrt na jedenáct. I přesto si však k improvizované urně našly cestu desítky studentů. "Zatím je to jen taková oťukávaná. Hlavní smysl vidím v tom, že studenti poznají, jak volební mechanismus funguje," uvedla učitelka Tereza Kapecová, která průběh voleb na Cyrilometodějském gymnáziu zajišťuje.



Studentské volby v minulosti mnohokrát svými výsledky překvapily, především se výrazně lišily od těch v parlamentních volbách. V roce 2013 tak na více než čtyřech stovkách škol po odvolení nejvíce bodovala TOP 09 v předstihu před Piráty a ANO 2011. Podobně mohli být pro některé strany varováním výsledky studentských voleb do krajských zastupitelstev. Opět v nich nejvíce uspěla TOP 09, taktéž následována ANO a Piráty. Úspěšná byla ale i SPD Tomia Okamury. Naopak ČSSD či ODS propadly. "Myslím si, že je to tím, že studenti mají jinou perspektivu a nahlíží na dění i problémy jinak," poznamenala k rozdílnosti volebních výsledků Tereza Kapecová. ČTĚTE TAKÉ: Hledá se vánoční strom pro Prostějov ČTĚTE TAKÉ: Na pomoc vyhořelé rodině sousedé sesbírali čtvrt milionu korun

Autor: Michal Sobecký