"Smogovou" MHD zdarma prostějovská radnice neplánuje. Co vy na to?

Prostějov – MHD v době smogové situace zdarma? V Prostějově utopie.

Prostějovská MHD. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Opatření, které by dostalo více lidí do autobusů, které jezdí na zemní plyn, a přispělo by tak ke zlepšení kvality ovzduší během zimních měsíců, magistrát neplánuje. ¨

„Nikdy v minulosti se tento krok neosvědčil. Třeba v září, na Den bez aut, lidé městskou hromadnou dopravu zdarma téměř nevyužívali," uvedla včera pro Deník primátorka Alena Rašková.

Připouští však, že by takový krok mohl krátkodobě pomoci.

„Ano, je to možné. Na druhou stranu smogové situace v Prostějově nebývají zase tak často," vyjádřila se primátorka.

Méně výfuků by mělo pomoci

Město však pod příkrovem prachu trpí velmi často. A to jak v zimě, tak v létě.

V zimních měsících bývá podle statistik Českého hydrometeorolo­gického úřadu vzduch v Prostějově srovnatelný s tím, jaký dýchají obyvatelé Ostravy.

V uplynulých dvou týdnech na tom byl Prostějov natolik špatně, meteorologové kvůli smogu opakovaně nedoporučovali lidem vycházet ven.

Že právě automobilová doprava patří v Prostějově k největším znečišťovatelům ovzduší, se ví.

„V takovém případě by dočasné zavedení MHD zdarma určitě pomohlo. Při menším množství aut, z nichž při brzdění unikají prachové částice, ale také saze, by se ovzduší zlepšit mělo," vzkazuje mluvčí Českého hydrometeorolo­gického úřadu Petr Dvořák

Moc lidí by asi auta neodstavilo

Někteří radní si ale myslí, že na bezplatné jízdy ekologickými autobusy je už pozdě.

„Smogové situace mají končit, škoda, že jste se na nás s tímto dotazem neobrátili před úterní radou," reagoval na dotaz Deníku radní za KSČM Václav Šmíd.

„Můžeme se bavit o tom, jak velký dopad by toto opatření mělo. Můj osobní názor ale je, že procento lidí, kteří by přestali jezdit vlastními auty, by nebylo vysoké," uvedl.

KSČM, která je v Prostějově ve vládní koalici, poprvé od sametové revoluce, přitom MHD zdarma měla ve svém předvolebním programu do posledních komunálních voleb. A to pro děti do patnácti a seniory nad pětašedesát let. ¨

Václav Šmíd navzdory k tomu včera konstatoval: „Jízdy zdarma by něco stály městskou pokladnu a MHD po celý rok zdarma, to mohou navrhnout jen populisté."

Autobusy zdarma v Přerově

Otázku týkající se bezplatného MHD dostali představitelé města například při setkání s občany v roce 2015 v sokolovně v Čechovicích.

„Když se člověk zeptá, krčí rameny, že jsou součástí koalice, nebo tvrdí, že možnosti rozpočtu jsou omezené. Rozpočtu, který se pohybuje kolem osmi set milionů korun," poznamenal Jiří Zakopal, obyvatel Prostějova a aktivista, který radních se na možné úlevy cestujícím veřejně zeptal.

V jedné věci s nimi však souhlasí.

„MHD na pár dní zadarmo by věci moc nepomohlo. Obávám se, že devadesát pět procent lidí by pokračovalo v ježdění auty. Muselo by dojít k jasným omezením a krokům, které by dostaly větší část aut z centra města," míní Jiří Zakopal.

V případě jiných měst v České republice nejde o úplně neobvyklý krok.

Naposledy dočasné zavedení MHD zdarma zvažovali v Praze. V úterý se ale tamní magistrát rozhodl, že zatím k této variantě nepřistoupí. Uvedli však, že na ni může ještě dojít.

MHD zdarma bylo během smogové situace od pátku do úterý tohoto týdne v Přerově.

Smog už druhý týden

Smogová situace platí v Olomouckém kraji včetně Prostějova už deset dní.

Například ve čtvrtek byly v Prostějově naměřeny nejvyšší hodinové hodnoty koncentrace polétavého prachu v celém kraji, a to až 124 mikrogramů.

Povolená hranice je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový.

Přetrvávající smog ohrožuje zejména zdraví dětí, těhotných, seniorů a lidem s astma nebo oslabenou imunitou.