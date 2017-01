Silný mráz v Olomouckém kraji - nejchladněji bylo v Šumperku

Olomouc – Silný mráz sevřel v noci z pátku na sobotu 7. ledna Olomoucký kraj. Podle meteorologů bylo nechladněji v Šumperku, kde naměřili minus 24,8 stupně Celsia. Teploty pod dvacet stupňů pak hlásily i další stanice v kraji.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

„V Prostějově bylo minus 22, Olomouc – Holice hlásí minus 20,8 a například Kozlov minus 20,5 stupně," informoval Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorolo­gického ústavu. Poznamenal, že však nejde o rekordně nízké teploty, v roce 1985 byla ještě větší zima. „Teploty se tehdy blížily minus 30 stupňům. Například v Šumperku se naměřilo minus 27 stupňů, v Pasece minus 29 a třeba v Olomouci bylo minus 26," pokračoval meteorolog. Na mráz bychom se měli připravit i v dalších dnech. „Čekáme velký mráz, ale nebude to už takové jako v noci na sobotu," doplnil Petr Drobek.

Během soboty bude skoro jasno až polojasno, ojediněle až oblačno, s nejvyššími denními teplotami minus 10 až minus 7 stupňů. V noci by pak teploty měly klesnout na minus 12 až minus 15, ojediněle k minus 17 stupňům. V neděli by mělo místy sněžit, sníh by ale měl během dne ustávat a ubýt by mělo i mraků. Nejvyšší teploty se pak vyšplhají na minus 9 až minus 6 stupňů, na horách na minus 14 až minus 10 stupňů Celsia.