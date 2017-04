Sídliště Šárka čeká další etapa regenerace. Takto má vypadat

Už v úterý začne druhá etapa regenerace prostějovského sídliště Šárka. Tentokrát se stavební firma zaměří na chodníky, parkoviště, silnice, veřejné osvětlení nebo kanalizační síť. Ty to práce, ale omezí pohyb vozů po sídlišti.

„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na těchto ulicích,“ potvrdil vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček.



Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy odkloněna na okolní komunikace.

Je třeba počítat s tím, že budou dotčeny linky MHD 785002 a 785021. Po dobu uzavírky budou zastávky MHD v ulici Šárka přesunuty blíže k ulici Dvořákova.

Sadové úpravy do zimy

Dělníci by pak měli zůstat na sídlišti Šárka nejméně čtyři měsíce. „Předpokládáme, že stavební práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna a sadové úpravy, jako například výsadba stromů a keřů, do konce listopadu,“ upřesnil Antonín Zajíček.



Prakticky ve stejném období probíhala loni první etapa regenerace sídliště.



„Tato část řešila také parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Kompletně hotovo: 2019

Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci sídliště Šárka jsou pak vyčísleny na zhruba osmdesát milionů korun.

Fyzická realizace je rozdělena celkově do šesti celků, které potrvají čtyři roky. První etapa byla dokončena loni, druhá a třetí čeká na sídliště letos.

Čtvrtá a pátá etapa bude zhotovena v příštím roce a šestá v roce 2019.



Kolem regenerace sídliště Šárka probíhaly nemalé diskuze. Část lidí vytýkala plánům malé množství parkovacích míst, další usedlíci pak likvidaci zeleně.