Sezóna plováren na Prostějovsku? Spíše průměrná, hodnotí provozovatelé

Prázdniny se blíží ke konci a s nimi i čas vysokých teplot a sezóna koupání. To dává koupalištím na Prostějovsku možnost zhodnotit, jaká letošní sezóna byla.

Například prostějovská domovní správa hodnotí letošní návštěvnost Akvaparku Koupelky průměrně.

„Sezóna nebyla ani nejlepší ani nejhorší. V tomto ohledu to srpen docela dohnal. Měli jsme zhruba padesát pět tisíc lidí, což je asi o deset tisíc více než loni, ale zase o zhruba deset tisíc méně než předloni,“ uvedl Vladimír Průša z Domovní správy.



Vcelku pozitivně hodnotí sezónu i správce koupaliště ve Stražisku Blahoslav Doseděl.

„Ze začátku to vypadalo špatně. Červen a červenec se rozjížděly pomalu, ale srpen to trochu dohnal. Už teď máme asi o tři až čtyři tisíce návštěvníků více než loni, ale když vezmu, kolik hlásili tropických dnů letos, tak pořád je návštěvnost poloviční například oproti roku 2015. Otevřeno ještě stále máme. Uvidíme, jaké bude počasí, ale už nečekáme žádné zázraky,“ sdělil Doseděl.



Nespokojení s návštěvností v letošní sezóně byli u koupaliště ve Vrahovicích.

„Byla to špatná sezóna. Vždycky byly tak zhruba tři dny, kdy bylo pěkně, ale pak to přestalo, takže zas trvalo nějakou dobu, než se lidé prohřáli a začali znovu chodit. Když vezmu oproti tomu, co jsme mívali za návštěvnost v minulosti, tak to letos bylo mnohem horší. Někdy byla dokonce návštěvnost malá i ve dnech, když bylo pěkně,“ vysvětlil správce koupaliště ve Vrahovicích Miloše Lehar. (mma)