Senioři se v Olšanech bavili a taky vzpomínali

Olšany u Prostějova – V sobotu odpoledne proběhlo v Olšanech u Prostějova už tradiční setkání se seniory. Do místní sokolovny zavítalo přes sto třicet babiček a dědečků, aby si užili odpoledne plné zábavy, ale i vzpomínek.

„Pořádáme to hlavně proto, aby se senioři setkali a aby se navzájem pobavili, předali si zkušenosti. Pověděli si, co je trápí, co je těší," vysvětlovala Alena Kvapilová, předsedkyně sociální komise místního obecního úřadu. Právě ta celou akci pořádala.

Setkání seniorů, ale neproběhlo letos poprvé. „Děláme tuto akci pravidelně. Senioři se vždycky scházejí první nebo druhou sobotu v lednu. A zájem je docela velký. Vždy tu máme pravidelně kolem sto třiceti lidí," prozradila Alena Kvapilová.

Celou akci si pak pochvalovali i její návštěvníci. „My tady chodíme pravidelně. Máme to tu rádi a máme rádi i Olšany, je to moc krásná dědinka," usmívala se Anna Shánilová, bývala olšanská pošťačka.

„Já mám sestru v Lutíně a ta mi říká, že takový kulturní program tam nemají, jak tady v Olšanech," přidala se k paní Shánilové její spolužačka Marie Hrubá.

Nejstarší olšanské obyvatele na jejich setkání nejprve přivítali ti nejmladší. Děti z místní mateřské školky svým dědečkům a babičkám zazpívaly a zatancovaly. Poté všechny uvítal starosta Olšan Milan Elfmark. Ten také přečetl, kdo v posledním roce v obci zemřel a kdo nový přišel na svět.

„Kromě dětí z mateřské školy tu máme také prodávání losů a pak losování tomboly. A samozřejmě k tanci a k poslechu hraje každý rok nějaká hudební skupina, letos to je Pepino Band. Loni jsme tu měli duo Adamis, předloni zase duo Yamaha," vyjmenovala Alena Kvapilová.

Letošní zvláštností pak byl stůl se starými fotografiemi. Ty přinesla Anna Nováková z místního muzea a doufala, že jí senioři pomohou poznat, kdo na fotkách vlastně je.

„Já jsem přebrala loni obecní muzeum a našla jsem tam spoustu starých fotografií, kde nevím, kdo na nich je. Tady je právě velká koncentrace mozků, které by mohly identifikovat lidi na fotkách. Znalci se na ně podívají a možná mi pomohou," přála si Anna Nováková.

Za chvíli pak už jen do notýsku zapisovala jména, které ji pamětníci diktovali.