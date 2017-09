Rozkopané Smržice vyhlíží klid. Lidé nadávají

Otrávenost, naštvání. Takové pocity mají už týdny mnozí obyvatelé Smržic. Jejich obec se totiž proměnila v obří staveniště a ze strany Prostějova také v nedobytnou tvrz.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Alespoň pro řidiče. Těm na polovině příjezdových cest zatarasily cestu zákazy vjezdu. V jednu chvíli se totiž nedaleko obecního úřadu opravují chodníky, o sto metrů dál probíhají práce na mostě. A směrem do Prostějova dělníci frézují vozovku.

"Je to katastrofa. Nadává na to hodně lidí," řekla k situaci obyvatelka sousedních Čelechovic na Hané Věra Žáková.



A není sama. Nadšení neprojevují ani další lidé ze Smržic i okolí, kterého se uzavírky také dotýkají.

"Dcera kvůli různým dopravním omezením se obtížněji dostává do školy. Pro lidi jezdící do práce je to ale taky hodně těžké," dělí se pak o zkušenosti ze svého okolí Kateřina Filipiová.



Do Smržic se nyní lidé přímo nedostanou po žádné ze spojnic obce s Prostějovem. Omezený je také příjezd od Stařechovic a Smržic, kde řidiči musí počítat s nedodělanou silnicí.

Největší problém? Posun zastávek

Starostka Smržic Hana Lebedová ale lidi konejší: konec prací se blíží.

"Silnice po most bude zprůjezdněná 15. října, ale most ke kulturnímu domu bude opravován do prosince," sdělila Lebedová.

Další podrobnosti přidala Eva Knajblová z krajského úřadu v Olomouci.

"Letos bude tato část dokončena do 9. prosince. Profinancováno bude více než osmdesát milionů korun. Pokračovat se bude v příštím roce," informovala.



Podle slov starostky zatím lidé snášejí stavbu dobře.

"Největší problém je asi v posunu autobusových zastávek. Jinak jsou reakce obyvatel normální, nikdo si nijak nestěžuje," uvádí starostka. Redaktor Deníku však v ulicích Smržic měl jiné zkušenosti.

"Uzavřeli silnici, přitom se na ni dělají obrubníky. Lidé nejsou spokojení, zvlášť ne podnikatelé, kteří přichází o zákazníky. Řada lidí prostě kolem nich nyní neprojede a nezastaví se kvůli nákupu," poznamenala.

Zákazníků ubylo

V nedalekém železářství dali ženě zapravdu. Jak prozradil jeden z vlastníků obchodu, Marek Šoustal, zákazníků skutečně ubylo.

"Určitě je jich míň. Červenec byl hodně špatný, ubylo zde lidé o třetinu. Teď je to tak dvacet procent a neuděláte nic," krčí rameny.

Pouští se ale zároveň do kritiky dopravního značení. Podle něj nebylo domyšlené značení pro zásobování.

"Výjimky ze zákazů vjezdu přibývaly postupně. Stalo se tak, že i pekař dostal pokutu, policisté zde chytají lidi, kteří chtě nechtě musí s autem do zákazu," říká Šoustal.



Úbytek zákazníků ale zaznamenali i jinde.

"Ano, pro obchod tato situace dobrá není. Lidí je méně, to je bez debat," uvádí pracovník v místním řeznictví.

Na jedné věci se ale lidé ve Smržicích i dalších blízkých obcích postihnutých uzavírkami shodnou.

"Je potřeba to opravit, pak zase bude desetiletí klid," připomíná za všechny Hana Lebedová.