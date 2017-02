Rozhledna na Kosíři uzavřená! Mikroregion řeší reklamace

Čechy pod Kosířem – Nepříjemná zpráva pro turisty a cykloturisty přišla ve středu z Mikroregionu Kosířsko. Dočasně je totiž rozhledna na Velkém Kosíři uzavřená. Důvodem je znalecký posudek, který si mikroregion nechal vypracovat. Týkat se podle dostupných informací měl závad stavby.

„Uzavření rozhledny je jediným možným řešením. Dbáme na to, aby celý objekt byl bezpečný pro návštěvníky, a chceme, aby životnost rozhledny byla co možná nejdelší. Bohužel, během provozu se objevily takové vady v provedení, které nám tyto záruky nedávají," řekla Hana Rozsypalová, předsedkyně Mikroregionu Kosířsko. Mělo mimo jiné jít o špatné vyspádování terasy. Už jednou za dobu své ani ne tříleté existence byla rozhledna uzavřená a to z důvodu vandalismu: někdo stavbu připravil o větší počet šroubů.

Lidé směřující na Kosíř tak mohou přijít třeba o Valentýn na rozhledně. Turistický cíl bývá zavřený až do dubna, přesto se může stát, že se na něj lidé nedostanou ani po dubnovém zahájení turistické sezóny na zámku v nedalekých Čechách pod Kosířem. Rozhledna je totiž uzavřená do odvolání.