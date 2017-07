Rozhledna na Kosíři: padne první žaloba, otevření nejasné

Hodně novinek, stále však také neznámých. Taková je situace po schůzce mikroregionu Kosířsko s lidmi, kteří měli na starost stavbu rozhledny.

Turisty výsledek jednání, které proběhlo minulý týden ve středu, příliš nepotěší, ještě méně ale realizační firmu.

"Bude uzavřena nová smlouva s projektantem na řešení oprav. Zároveň jsme se na mikroregionu dohodli na žalobě vůči realizační firmě. Můžu také potvrdit, že ohledně oprav zatím nedošlo mezi mikroregionem a projektantem k dohodě," uvedl starosta Olšan u Prostějova a zároveň místopředseda Kosířska Milan Elfmark.

Mnohé turisty pak závěr schůzky zklamal, jak totiž dříve uvedl, jedním z nich mohlo být i otevření rozhledny.

"Měl by se vyřešit projekt na opravu, pak se uvidí, jakým způsobem a kdy dojde k realizace. Rádi bychom rozhlednu nechali otevřít co nejdříve, stále ale nevíme, kdy to bude," řekl Elfmark.

Občerstvení jen o víkendech

Rozhledna je do odvolání uzavřená od února. Důvodem měly být konstrukční vady, například u schodiště, které měl odhalit posudek.

Proti jeho závěrům se však trvale brání projekční kancelář i dodavatelská firma.

Z rozhledny tak nyní trvale funguje pouze občerstvení v jejím přízemí a to o víkendech a svátcích mezi jedenáctou a sedmnáctou hodinou.