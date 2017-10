Řidiči od aquaparku si stěžují: Magistrát s námi nekomunikuje

Volit už v patnácti? Ano, i to je v České republice možné. V úterý a ve středu to předvedli studenti a učni na třech stovkách škol, kteří se zúčastnili studentských voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Vyzkoušeli si tak, co čekat ve volební místnosti, jak mohou vybírat z jednotlivých stran a jak vypadají kandidátky.