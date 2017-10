Řidiči nemají kde odpočívat. Na dálnicích v regionu se ale zlepšení nechystá

Stále těžší období zažívají se zvyšující se kamionovou dopravou řidiči těchto obrů. Přestože by totiž rádi měli pauzy a navíc splnily ty zákonem dané, často nemohou. Nemají totiž jak.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Alois Žižka

Odpočívadel na dálnicích totiž není mnoho a úseky na Prostějovsku a v blízkém okolí nejsou výjimkou.



Tento fakt pociťují i obce v blízkosti dálnice. Třeba zaplněností svých ulic.

"Stává se nám, že do obce vjede kamion, řidič ho nechá odstavený a zablokuje třeba vjezd do obchodu. Navíc kamion, ten na délku znamená čtyři osobní vozy," poznamenala k situaci starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková.

Připomněla také, že řidiči mají v okolí D 46 na Prostějovsku i Vyškovsku problém: tranzitní doprava má zákaz vjezdu do obcí v sousedství dálnice. Nedodržení by pak znamenalo pokuty.



"Ano, řidiči by měli problém. Jsme rádi, že nyní není možný průjezd, týká se to ale hlavně staré silnice kopírující dálnici," uvedla starostka.

Není však sama, kdo na nynější absenci odpočívadel, která jsou navíc v některých případech ještě zahrazená svodidly, upozorňuje.

"Je jich prostě málo. Kolem Prostějova dokonce nevím o žádném a řidiči se tak svá vozidla snaží nacpat do pár stání na benzínových pumpách, které tak ucpou," přidává se řidič Ivo Lorenc.

Na hlídané parkoviště nedostali dotaci

Podobně navíc situaci vidí i v Autodopravě Pospíšil v Hradčanech-Kobeřicích. Ty se nacházejí dva kilometry od sjezdu na dálnici, v jeho blízkosti však šoféři místo k odpočinku prostě nenajdou.

"Parkovacích míst je obecně v kraji málo. V Brodku jsme chtěli stavět areál, kde by mohli řidiči svá vozidla nechat pod dozorem kamer, nesehnali jsme však dotaci. Ředitelství silnic a dálnic o našem záměru ví, zatím se však neozvalo," říká na adresu ŘSD majitel firmy Pavel Pospíšil.



Právě ředitelství bývá terčem kritiky pro nečinnost. Na jednu stranu totiž zákon nařizuje profesionálním řidičům přestávky, na stranu druhou je ale nemají kde vykonávat.

V seznamu střední Morava chybí

ŘSD však podle svých slov chystá alespoň částečnou nápravu.

"Je dokončena vyhledávací studie na doplnění odpočívek všech typů na stávající dálnice. V běhu jsou dílčí vyhledávací studie na připravované dálnice. Na základě těchto studií bude zahájena postupná příprava nových lokalit a rozšíření těch stávajících," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Zároveň zaslal seznam chystaných lokalit. Mezi nimi však střední Morava zcela chybí, vyjma Křenovic na Přerovsku. Zde by měla ještě přibýt čerpací stanice.



V obcích však s nynějším stavem spokojení nejsou. Odstavené kamiony trápí jejich obyvatele a těm dochází trpělivost.

"Není na obcích aby suplovaly práci ŘSD. Nemůžeme postavit parkoviště pro kamiony, není to v našich silách. Ani finančních, ani pozemkových," zdůraznila Irena Blažková.